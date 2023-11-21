Посол РФ раскрыл, удалось ли «отменить Россию» в Аргентине

Посол РФ: в Аргентине не удалось отменить РФ

21 ноября 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Феоктистов отметил, что западное влияние против России дошло и до Аргентины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Информационно-пропагандистская кампания по «отмене РФ» и ее культуры не принесла результата в Аргентине. Об этом сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. «Ростки культуры отмены в отношении нашей страны на аргентинской почве в цвет не пошли», — заявил Феоктистов в беседе с газетой Perfil . Он назвал русскую культуру неотъемлемой большой частью общемировой сокровищницы. Российский посол отметил, что те, кто пытается вычеркнуть культуру РФ из мирового наследия, в первую очередь, наказывают сами себя. Он подчеркнул, что в 2023 году Аргентина и РФ подписали три соглашения по сотрудничеству университетов. Феоктистов отметил, что в южноамериканской стране за год прошло несколько концертов российских коллективов. Однако посол РФ заявил, что западное влияние против России дошло и до Аргентины. Он рассказал, что были случаи, когда отказывали в предоставлении концертных площадок российским коллективам. По словам Феоктистова, Запад не смог отменить интерес к России. «Скорее, добились обратного эффекта. Свидетельство этому — увеличившееся количество культурно-образовательных мероприятий на площадке Русского дома в Буэнос-Айресе», — добавил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после победы на президентских выборах Аргентины Хавьера Милея заявил, что Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной. Президент России Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах в Аргентине, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информационно-пропагандистская кампания по «отмене РФ» и ее культуры не принесла результата в Аргентине. Об этом сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. «Ростки культуры отмены в отношении нашей страны на аргентинской почве в цвет не пошли», — заявил Феоктистов в беседе с газетой Perfil. Он назвал русскую культуру неотъемлемой большой частью общемировой сокровищницы. Российский посол отметил, что те, кто пытается вычеркнуть культуру РФ из мирового наследия, в первую очередь, наказывают сами себя. Он подчеркнул, что в 2023 году Аргентина и РФ подписали три соглашения по сотрудничеству университетов. Феоктистов отметил, что в южноамериканской стране за год прошло несколько концертов российских коллективов. Однако посол РФ заявил, что западное влияние против России дошло и до Аргентины. Он рассказал, что были случаи, когда отказывали в предоставлении концертных площадок российским коллективам. По словам Феоктистова, Запад не смог отменить интерес к России. «Скорее, добились обратного эффекта. Свидетельство этому — увеличившееся количество культурно-образовательных мероприятий на площадке Русского дома в Буэнос-Айресе», — добавил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после победы на президентских выборах Аргентины Хавьера Милея заявил, что Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной. Президент России Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах в Аргентине, передает RT.