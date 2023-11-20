Песков: Россия выступает за отношения с Аргентиной

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной, заявил Дмитрий Песков Фото:

Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после победы на президентских выборах Аргентины Хавьера Милея.

«Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что Москва уважает выбор аргентинцев и ждет прояснения по вопросам, которые будут касаться отношений страны с РФ.

Милей победил на выборах президента Аргентины. Ранее он выступал против вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией. URA.RU приводило информацию о том, что известно о новом президенте Аргентины.

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Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после победы на президентских выборах Аргентины Хавьера Милея. «Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что Москва уважает выбор аргентинцев и ждет прояснения по вопросам, которые будут касаться отношений страны с РФ. Милей победил на выборах президента Аргентины. Ранее он выступал против вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией. URA.RU приводило информацию о том, что известно о новом президенте Аргентины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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