Песков: Россия выступает за отношения с Аргентиной

Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после победы на президентских выборах Аргентины Хавьера Милея.
«Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что Москва уважает выбор аргентинцев и ждет прояснения по вопросам, которые будут касаться отношений страны с РФ.
Милей победил на выборах президента Аргентины. Ранее он выступал против вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией. URA.RU приводило информацию о том, что известно о новом президенте Аргентины.
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