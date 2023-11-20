Песков: Россия выступает за отношения с Аргентиной

20 ноября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после победы на президентских выборах Аргентины Хавьера Милея. «Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что Москва уважает выбор аргентинцев и ждет прояснения по вопросам, которые будут касаться отношений страны с РФ. Милей победил на выборах президента Аргентины. Ранее он выступал против вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией. URA.RU приводило информацию о том, что известно о новом президенте Аргентины.

Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после победы на президентских выборах Аргентины Хавьера Милея. «Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что Москва уважает выбор аргентинцев и ждет прояснения по вопросам, которые будут касаться отношений страны с РФ. Милей победил на выборах президента Аргентины. Ранее он выступал против вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией. URA.RU приводило информацию о том, что известно о новом президенте Аргентины.