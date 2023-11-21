Россель рассказал, как Тулеев спас Кузбасс от голода

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пришел руководить регионом в тяжелое время и сумел спасти его от голода. Своими воспоминаниями о политике поделился Эдуард Россель, бывший сенатор и губернатор Свердловской области.
«Мы вместе встречались на Госсовете, Аман Гумирович стал губернатором немного позже меня (Россель возглавлял Свердловскую область с 1995 по 2009 годы; Тулеев руководил Кузбассом с 1997 по 2018 годы — прим.ред.). Кемеровская область тогда была в очень плохом состоянии, просто развалена: все шахты стояли. И он сумел все спасти, по-тихонечку шахта за шахтой стали работать. Это же основа этой области, там в основном живут на угле», — сказал Россель.
Экс-сенатор назвал своего бывшего коллегу крепким руководителем, который вел жесткую политику в своем регионе и навел там порядок. «В последние годы своего губернаторства он уже сильно болел, на работу приезжал на коляске, не мог ходить. И лишь когда закончился срок, ушел на пенсию», — добавил Эдуард Россель.
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Он руководил регионом более 20 лет. Сегодня, 22 ноября, Кузбасс прощается со своим бывшим лидером. Его похоронят в Кемерово на Центральном кладбище № 1, рядом с младшим сыном.
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