21 ноября 2023

В Перми на зачищенной от торговцев площади открыли армейский пункт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт призыва. Курган, армия, армейская одежда
Записаться в армию теперь просто Фото:

В Перми на площади у главного железнодорожного вокзала открыли армейский павильон, где можно записаться на военную службу по контракту. Ранее на этом месте находился киоск, в котором торговали кроме прочего пончиками, кофе, а также CD и DVD. Его снесли в 2021 году, признав незаконной постройкой. Теперь здесь можно узнать все о наборе в армию, сообщили в мэрии.

«В Дзержинском районе Перми начал работу мобильный пункт приема на военную службу по контракту. Это специальный брендированный павильон на площади возле железнодорожной станции „Пермь-2“. В мобильном пункте можно узнать информацию об условиях и местах прохождения службы по контракту», — сообщается на сайте администрации Перми.

Зачистку от торговых павильонов на площади перед вокзалом «Пермь-II» власти провели в 2016 году. Тогда это обосновали необходимостью глобальной реконструкции транспортно-пересадочного узла. Киоск на месте нынешнего армейского пункта продержался дольше всех. Реконструкция вокзала так и не началась.

Армейский павильон открыт с понедельника по четверг с 16:00 до 19:00, в пятницу с 16:00 до 18:00
Армейский павильон открыт с понедельника по четверг с 16:00 до 19:00, в пятницу с 16:00 до 18:00

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В Перми на площади у главного железнодорожного вокзала открыли армейский павильон, где можно записаться на военную службу по контракту. Ранее на этом месте находился киоск, в котором торговали кроме прочего пончиками, кофе, а также CD и DVD. Его снесли в 2021 году, признав незаконной постройкой. Теперь здесь можно узнать все о наборе в армию, сообщили в мэрии. «В Дзержинском районе Перми начал работу мобильный пункт приема на военную службу по контракту. Это специальный брендированный павильон на площади возле железнодорожной станции „Пермь-2“. В мобильном пункте можно узнать информацию об условиях и местах прохождения службы по контракту», — сообщается на сайте администрации Перми. Зачистку от торговых павильонов на площади перед вокзалом «Пермь-II» власти провели в 2016 году. Тогда это обосновали необходимостью глобальной реконструкции транспортно-пересадочного узла. Киоск на месте нынешнего армейского пункта продержался дольше всех. Реконструкция вокзала так и не началась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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