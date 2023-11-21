В Перми на зачищенной от торговцев площади открыли армейский пункт. Фото

22 ноября 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Записаться в армию теперь просто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми на площади у главного железнодорожного вокзала открыли армейский павильон, где можно записаться на военную службу по контракту. Ранее на этом месте находился киоск, в котором торговали кроме прочего пончиками, кофе, а также CD и DVD. Его снесли в 2021 году, признав незаконной постройкой. Теперь здесь можно узнать все о наборе в армию, сообщили в мэрии. «В Дзержинском районе Перми начал работу мобильный пункт приема на военную службу по контракту. Это специальный брендированный павильон на площади возле железнодорожной станции „Пермь-2“. В мобильном пункте можно узнать информацию об условиях и местах прохождения службы по контракту», — сообщается на сайте администрации Перми. Зачистку от торговых павильонов на площади перед вокзалом «Пермь-II» власти провели в 2016 году. Тогда это обосновали необходимостью глобальной реконструкции транспортно-пересадочного узла. Киоск на месте нынешнего армейского пункта продержался дольше всех. Реконструкция вокзала так и не началась. Армейский павильон открыт с понедельника по четверг с 16:00 до 19:00, в пятницу с 16:00 до 18:00 Сайт администрации Перми https://www.gorodperm.ru/

В Перми на площади у главного железнодорожного вокзала открыли армейский павильон, где можно записаться на военную службу по контракту. Ранее на этом месте находился киоск, в котором торговали кроме прочего пончиками, кофе, а также CD и DVD. Его снесли в 2021 году, признав незаконной постройкой. Теперь здесь можно узнать все о наборе в армию, сообщили в мэрии. «В Дзержинском районе Перми начал работу мобильный пункт приема на военную службу по контракту. Это специальный брендированный павильон на площади возле железнодорожной станции „Пермь-2“. В мобильном пункте можно узнать информацию об условиях и местах прохождения службы по контракту», — сообщается на сайте администрации Перми. Зачистку от торговых павильонов на площади перед вокзалом «Пермь-II» власти провели в 2016 году. Тогда это обосновали необходимостью глобальной реконструкции транспортно-пересадочного узла. Киоск на месте нынешнего армейского пункта продержался дольше всех. Реконструкция вокзала так и не началась.