Адвокат задержанного ФСБ бывшего менеджера челябинского оборонзавода озвучил позицию клиента. Видео

Защита экс-менеджера завода «Полет» Белимова настаивает на его невиновности

22 ноября 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Адвокат Константин Акулич намерен добиваться снятия со своего клиента всех обвинений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокат Константин Акулич, представляющий интересы задержанного ФСБ бывшего заместителя гендиректора челябинского оборонного завода «Полет» Андрея Белимова, озвучил позицию своего клиента. По словам Акулича, его клиент не признает вину, так как все нарушения, на которые указывает следствие, были устранены еще в бытность его работы на предприятии. «Соответственно, Белимов вины не признает. Потому что заблаговременно, до возбуждения уголовного дела, еще в период его работы указанные замечания были устранены. Образцы данных конструкторских работ были поставлены на завод, приняты. В настоящее время спокойно можно провести экспертизу, чего в ходе следствия в спешке не сделали. Ну и прийти к выводу, что никаких нарушений допущено не было», — сообщил URA.RU Акулич. По словам адвоката, они будут обжаловать решение суда. Мера пресечения в виде содержания под стражей нарушит работу Белимова по другим оборонным заказам, которые он в настоящее время осуществляет как предприниматель. «Мы будем обжаловать данное решение суда. Сегодня мы выразили позицию о том, что понимаем неосведомленность органов, начиная от процесса организации опытно-конструкторских работ, процесса финансирования данных работ и, применительно к данным контрактам о том, что данные работы были исполнены в тех этапах, по подозрению в которых задержан Белимов. Мы понимаем, что следствию потребуется время для того, чтобы разобраться», — отметил Акулич. Белимов был задержан сотрудниками областного УФСБ в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 20 ноября. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, вместе в Александром Нестеровым, являвшегося на тот момент руководителем оборонного предприятия, они принимали и оплачивали по факту невыполненные работы. Своими действиями они нанесли ущерб государству на сумму не менее 100 млн рублей. 22 ноября суд отправил его в СИЗО до 10 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокат Константин Акулич, представляющий интересы задержанного ФСБ бывшего заместителя гендиректора челябинского оборонного завода «Полет» Андрея Белимова, озвучил позицию своего клиента. По словам Акулича, его клиент не признает вину, так как все нарушения, на которые указывает следствие, были устранены еще в бытность его работы на предприятии. «Соответственно, Белимов вины не признает. Потому что заблаговременно, до возбуждения уголовного дела, еще в период его работы указанные замечания были устранены. Образцы данных конструкторских работ были поставлены на завод, приняты. В настоящее время спокойно можно провести экспертизу, чего в ходе следствия в спешке не сделали. Ну и прийти к выводу, что никаких нарушений допущено не было», — сообщил URA.RU Акулич. По словам адвоката, они будут обжаловать решение суда. Мера пресечения в виде содержания под стражей нарушит работу Белимова по другим оборонным заказам, которые он в настоящее время осуществляет как предприниматель. «Мы будем обжаловать данное решение суда. Сегодня мы выразили позицию о том, что понимаем неосведомленность органов, начиная от процесса организации опытно-конструкторских работ, процесса финансирования данных работ и, применительно к данным контрактам о том, что данные работы были исполнены в тех этапах, по подозрению в которых задержан Белимов. Мы понимаем, что следствию потребуется время для того, чтобы разобраться», — отметил Акулич. Белимов был задержан сотрудниками областного УФСБ в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 20 ноября. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, вместе в Александром Нестеровым, являвшегося на тот момент руководителем оборонного предприятия, они принимали и оплачивали по факту невыполненные работы. Своими действиями они нанесли ущерб государству на сумму не менее 100 млн рублей. 22 ноября суд отправил его в СИЗО до 10 января.