В Перми выросла стоимость элитных квартир

23 ноября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Многокомнатные квартиры чаще всего строят в элитных жилых комплексах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми подорожали многокомнатные квартиры на вторичном рынке. Этот сегмент аналитики относят к жилью премиум класса. С сентября по ноябрь 2023 года стоимость квадратного метра в них выросла на 8,3%. Такие данные приводятся в исследовании сайта Restate. «В мегаполисах квартиры с количеством комнат четыре и более в большинстве своем относятся к премиальному сегменту. Значительно (на 5% и более) подорожало крупногабаритное жилье с начала сентября в Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Волгограде, Омске, Новосибирске, Краснодаре и Воронеже», — говорится в исследовании. Уточняется, что в сентябре в Перми в среднем квадратный метр в многокомнатных квартирах на вторичном рынке стоил 96 тысяч рублей. К концу ноября цифра выросла до 104 тысяч рублей. Руководитель витрины недвижимости Restate Андрей Добрый отметил, что повышение цен произошло из-за роста спроса на рынке элитной недвижимости. В городах-миллионниках кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Казани девелоперы редко строят премиальные жилые комплексы, поэтому покупателям приходится обращать внимание на «вторичку». Ранее URA.RU рассказало, что пермские застройщики стали строить квартиры с меньшей площадью. Больше всего строитель экономят на квадратных метрах в двухкомнатных квартирах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми подорожали многокомнатные квартиры на вторичном рынке. Этот сегмент аналитики относят к жилью премиум класса. С сентября по ноябрь 2023 года стоимость квадратного метра в них выросла на 8,3%. Такие данные приводятся в исследовании сайта Restate. «В мегаполисах квартиры с количеством комнат четыре и более в большинстве своем относятся к премиальному сегменту. Значительно (на 5% и более) подорожало крупногабаритное жилье с начала сентября в Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Волгограде, Омске, Новосибирске, Краснодаре и Воронеже», — говорится в исследовании. Уточняется, что в сентябре в Перми в среднем квадратный метр в многокомнатных квартирах на вторичном рынке стоил 96 тысяч рублей. К концу ноября цифра выросла до 104 тысяч рублей. Руководитель витрины недвижимости Restate Андрей Добрый отметил, что повышение цен произошло из-за роста спроса на рынке элитной недвижимости. В городах-миллионниках кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Казани девелоперы редко строят премиальные жилые комплексы, поэтому покупателям приходится обращать внимание на «вторичку». Ранее URA.RU рассказало, что пермские застройщики стали строить квартиры с меньшей площадью. Больше всего строитель экономят на квадратных метрах в двухкомнатных квартирах.