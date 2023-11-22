22 ноября 2023

В Перми выросла стоимость элитных квартир

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамвай Львенок и виды города. Верхняя Пышма, жилой комплекс, новый дом, жилье, новостройка, жк venezia, жк венеция
Многокомнатные квартиры чаще всего строят в элитных жилых комплексах Фото:

В Перми подорожали многокомнатные квартиры на вторичном рынке. Этот сегмент аналитики относят к жилью премиум класса. С сентября по ноябрь 2023 года стоимость квадратного метра в них выросла на 8,3%. Такие данные приводятся в исследовании сайта Restate.

«В мегаполисах квартиры с количеством комнат четыре и более в большинстве своем относятся к премиальному сегменту. Значительно (на 5% и более) подорожало крупногабаритное жилье с начала сентября в Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Волгограде, Омске, Новосибирске, Краснодаре и Воронеже», — говорится в исследовании.

Уточняется, что в сентябре в Перми в среднем квадратный метр в многокомнатных квартирах на вторичном рынке стоил 96 тысяч рублей. К концу ноября цифра выросла до 104 тысяч рублей. Руководитель витрины недвижимости Restate Андрей Добрый отметил, что повышение цен произошло из-за роста спроса на рынке элитной недвижимости. В городах-миллионниках кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Казани девелоперы редко строят премиальные жилые комплексы, поэтому покупателям приходится обращать внимание на «вторичку».

Ранее URA.RU рассказало, что пермские застройщики стали строить квартиры с меньшей площадью. Больше всего строитель экономят на квадратных метрах в двухкомнатных квартирах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми подорожали многокомнатные квартиры на вторичном рынке. Этот сегмент аналитики относят к жилью премиум класса. С сентября по ноябрь 2023 года стоимость квадратного метра в них выросла на 8,3%. Такие данные приводятся в исследовании сайта Restate. «В мегаполисах квартиры с количеством комнат четыре и более в большинстве своем относятся к премиальному сегменту. Значительно (на 5% и более) подорожало крупногабаритное жилье с начала сентября в Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Волгограде, Омске, Новосибирске, Краснодаре и Воронеже», — говорится в исследовании. Уточняется, что в сентябре в Перми в среднем квадратный метр в многокомнатных квартирах на вторичном рынке стоил 96 тысяч рублей. К концу ноября цифра выросла до 104 тысяч рублей. Руководитель витрины недвижимости Restate Андрей Добрый отметил, что повышение цен произошло из-за роста спроса на рынке элитной недвижимости. В городах-миллионниках кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Казани девелоперы редко строят премиальные жилые комплексы, поэтому покупателям приходится обращать внимание на «вторичку». Ранее URA.RU рассказало, что пермские застройщики стали строить квартиры с меньшей площадью. Больше всего строитель экономят на квадратных метрах в двухкомнатных квартирах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...