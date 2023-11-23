Взрывотехники осмотрели опасную посылку в пермском аэропорту

Аэропорт «Пермь»: опасных предметов в подозрительной посылке не обнаружено
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, аэропорт пермь
Из-за подозрительной посылки весь аэропорт эвакуировали Фото:

Силовики проверили подозрительные посылки в аэропорту Перми, в которых нашли предметы, похожие на гранаты. Никаких опасных предметов обнаружено не было, сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем telegram-канале.

«В ходе осмотра посылок специалистами опасных предметов обнаружено не было. Данная ситуация не повлияла на работу пассажирского терминала, а также на технологическое обслуживание рейсов», — сообщает пресс-служба. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Ранее в аэропорту инспектор при досмотре с помощью интероскопа обнаружил подозрительные посылки, которые по форме напоминали боеприпасы. Из-за этого весь аэропорт был эвакуирован, а на место прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики проверили подозрительные посылки в аэропорту Перми, в которых нашли предметы, похожие на гранаты. Никаких опасных предметов обнаружено не было, сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем telegram-канале. «В ходе осмотра посылок специалистами опасных предметов обнаружено не было. Данная ситуация не повлияла на работу пассажирского терминала, а также на технологическое обслуживание рейсов», — сообщает пресс-служба. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Ранее в аэропорту инспектор при досмотре с помощью интероскопа обнаружил подозрительные посылки, которые по форме напоминали боеприпасы. Из-за этого весь аэропорт был эвакуирован, а на место прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...