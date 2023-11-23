Взрывотехники осмотрели опасную посылку в пермском аэропорту

Аэропорт «Пермь»: опасных предметов в подозрительной посылке не обнаружено

23 ноября 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Из-за подозрительной посылки весь аэропорт эвакуировали Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Силовики проверили подозрительные посылки в аэропорту Перми, в которых нашли предметы, похожие на гранаты. Никаких опасных предметов обнаружено не было, сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем telegram-канале. «В ходе осмотра посылок специалистами опасных предметов обнаружено не было. Данная ситуация не повлияла на работу пассажирского терминала, а также на технологическое обслуживание рейсов», — сообщает пресс-служба. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Ранее в аэропорту инспектор при досмотре с помощью интероскопа обнаружил подозрительные посылки, которые по форме напоминали боеприпасы. Из-за этого весь аэропорт был эвакуирован, а на место прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи.

Силовики проверили подозрительные посылки в аэропорту Перми, в которых нашли предметы, похожие на гранаты. Никаких опасных предметов обнаружено не было, сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем telegram-канале. «В ходе осмотра посылок специалистами опасных предметов обнаружено не было. Данная ситуация не повлияла на работу пассажирского терминала, а также на технологическое обслуживание рейсов», — сообщает пресс-служба. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Ранее в аэропорту инспектор при досмотре с помощью интероскопа обнаружил подозрительные посылки, которые по форме напоминали боеприпасы. Из-за этого весь аэропорт был эвакуирован, а на место прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи.