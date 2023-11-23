Взрывотехники осмотрели опасную посылку в пермском аэропорту

Силовики проверили подозрительные посылки в аэропорту Перми, в которых нашли предметы, похожие на гранаты. Никаких опасных предметов обнаружено не было, сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем telegram-канале.
«В ходе осмотра посылок специалистами опасных предметов обнаружено не было. Данная ситуация не повлияла на работу пассажирского терминала, а также на технологическое обслуживание рейсов», — сообщает пресс-служба. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
Ранее в аэропорту инспектор при досмотре с помощью интероскопа обнаружил подозрительные посылки, которые по форме напоминали боеприпасы. Из-за этого весь аэропорт был эвакуирован, а на место прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи.
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