23 ноября 2023

В аэропорту Перми дежурит спасательный вертолет краснодарской компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., большое савино
Краснодарская компания получила тендер на дежурство в пермском аэропорту Фото:

В аэропорту Перми Большое Савино несет дежурство вертолет краснодарской компании «Панх», которая выиграла тендер на организацию поисково-спасательного обеспечения полетов. Об этом сообщили СМИ.

«АО „НПК Панх“ (Краснодар) заключило контракт на поисково-спасательные работы с ФГУП „Государственная корпорация по организации воздушного движения“. Вертолет Ми-8 осуществляет дежурство в аэропорту Перми. Цена договора составляет 109 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на документацию тендера.

По данным издания, нести дежурство в пермском аэропорту Большое Савино вертолет компании «Панх» будет до 31 декабря 2025 года. Цена одного часа дежурства составляет 5 тысяч 597 рублей.

Ранее пермский международный аэропорт «Большое Савино» начал поиск подрядчика для разработки предложений по модернизации аэровокзального комплекса. Согласно техзаданию, подрядчик должен сделать предложения по модернизации аэропорта с помощью 3D моделирования. Это касается реконструкции подъездных путей, привокзальной площади, перрона, здания, его экстерьера.

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В аэропорту Перми Большое Савино несет дежурство вертолет краснодарской компании «Панх», которая выиграла тендер на организацию поисково-спасательного обеспечения полетов. Об этом сообщили СМИ. «АО „НПК Панх“ (Краснодар) заключило контракт на поисково-спасательные работы с ФГУП „Государственная корпорация по организации воздушного движения“. Вертолет Ми-8 осуществляет дежурство в аэропорту Перми. Цена договора составляет 109 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на документацию тендера. По данным издания, нести дежурство в пермском аэропорту Большое Савино вертолет компании «Панх» будет до 31 декабря 2025 года. Цена одного часа дежурства составляет 5 тысяч 597 рублей. Ранее пермский международный аэропорт «Большое Савино» начал поиск подрядчика для разработки предложений по модернизации аэровокзального комплекса. Согласно техзаданию, подрядчик должен сделать предложения по модернизации аэропорта с помощью 3D моделирования. Это касается реконструкции подъездных путей, привокзальной площади, перрона, здания, его экстерьера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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