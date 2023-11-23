В аэропорту Перми дежурит спасательный вертолет краснодарской компании

24 ноября 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Краснодарская компания получила тендер на дежурство в пермском аэропорту Фото: Сергей Русанов © URA.RU В аэропорту Перми Большое Савино несет дежурство вертолет краснодарской компании «Панх», которая выиграла тендер на организацию поисково-спасательного обеспечения полетов. Об этом сообщили СМИ. «АО „НПК Панх“ (Краснодар) заключило контракт на поисково-спасательные работы с ФГУП „Государственная корпорация по организации воздушного движения“. Вертолет Ми-8 осуществляет дежурство в аэропорту Перми. Цена договора составляет 109 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на документацию тендера. По данным издания, нести дежурство в пермском аэропорту Большое Савино вертолет компании «Панх» будет до 31 декабря 2025 года. Цена одного часа дежурства составляет 5 тысяч 597 рублей. Ранее пермский международный аэропорт «Большое Савино» начал поиск подрядчика для разработки предложений по модернизации аэровокзального комплекса. Согласно техзаданию, подрядчик должен сделать предложения по модернизации аэропорта с помощью 3D моделирования. Это касается реконструкции подъездных путей, привокзальной площади, перрона, здания, его экстерьера.

В аэропорту Перми Большое Савино несет дежурство вертолет краснодарской компании «Панх», которая выиграла тендер на организацию поисково-спасательного обеспечения полетов. Об этом сообщили СМИ. «АО „НПК Панх“ (Краснодар) заключило контракт на поисково-спасательные работы с ФГУП „Государственная корпорация по организации воздушного движения“. Вертолет Ми-8 осуществляет дежурство в аэропорту Перми. Цена договора составляет 109 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на документацию тендера. По данным издания, нести дежурство в пермском аэропорту Большое Савино вертолет компании «Панх» будет до 31 декабря 2025 года. Цена одного часа дежурства составляет 5 тысяч 597 рублей. Ранее пермский международный аэропорт «Большое Савино» начал поиск подрядчика для разработки предложений по модернизации аэровокзального комплекса. Согласно техзаданию, подрядчик должен сделать предложения по модернизации аэропорта с помощью 3D моделирования. Это касается реконструкции подъездных путей, привокзальной площади, перрона, здания, его экстерьера.