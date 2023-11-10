В Перми модернизируют международный аэропорт

Пермский аэропорт ждет масштабная реконструкция Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский международный аэропорт «Большое Савино» ищет подрядчика, который займется разработкой предложений по модернизации аэровокзального комплекса. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Разработка предпроектных предложений развития аэровокзального комплекса аэропорта „Большое Савино“ Пермь. Начальная цена контракта 8 млн 400 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет сделать предложения по модернизации аэропорта «Большое Савино» с помощью 3D моделирования. Это касается реконструкции подъездных путей, привокзальной площади, перрона, здания аэропорта, его экстерьера. Проектная организация обязана подготовить необходимую документацию за два месяца. По условиям тендера, подрядчик также сделает анализ пассажиропотока в аэропорту Перми.

Ранее аэропорт «Большое Савино» в Перми реконструировали к 300-летию города. Благодаря этому, воздушная гавань столицы Прикамья соответствует международным стандартам.