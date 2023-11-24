Кадыров рассказал о достижениях сына Адама в день его рождения

Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адам отмечает день рождения. В честь этого события чеченский лидер рассказал о достижениях своего наследника. Адам Кадыров на сегодня занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности в республике, занимается спортом и знает наизусть Коран.
«Мы поздравляем с днем рождения Адама Кадырова. По милости Аллаха он выучил наизусть Священный Коран и стал очередным хафизом в роду Кадыровых. С малых лет Адам начал заниматься спортом, чуть позже — военной подготовкой. Сегодня он уже занимает серьезный пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики», —
Сыну главы Чечни Рамзану Кадырову Адаму 17 ноября вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. До этого он получил орден «За служение религии Ислам» I степени. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о вручении государственных наград сыну Кадырова.
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