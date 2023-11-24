Кадыров рассказал о достижениях сына Адама в день его рождения

Рамзан Кадыров поздравил своего сына Адама с днем рождения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Рамзан Кадыров поздравил своего сына Адама с днем рождения и отметил его достижения Фото:

Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адам отмечает день рождения. В честь этого события чеченский лидер рассказал о достижениях своего наследника. Адам Кадыров на сегодня занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности в республике, занимается спортом и знает наизусть Коран.

«Мы поздравляем с днем рождения Адама Кадырова. По милости Аллаха он выучил наизусть Священный Коран и стал очередным хафизом в роду Кадыровых. С малых лет Адам начал заниматься спортом, чуть позже — военной подготовкой. Сегодня он уже занимает серьезный пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Сыну главы Чечни Рамзану Кадырову Адаму 17 ноября вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. До этого он получил орден «За служение религии Ислам» I степени. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о вручении государственных наград сыну Кадырова.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адам отмечает день рождения. В честь этого события чеченский лидер рассказал о достижениях своего наследника. Адам Кадыров на сегодня занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности в республике, занимается спортом и знает наизусть Коран. «Мы поздравляем с днем рождения Адама Кадырова. По милости Аллаха он выучил наизусть Священный Коран и стал очередным хафизом в роду Кадыровых. С малых лет Адам начал заниматься спортом, чуть позже — военной подготовкой. Сегодня он уже занимает серьезный пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Сыну главы Чечни Рамзану Кадырову Адаму 17 ноября вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. До этого он получил орден «За служение религии Ислам» I степени. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о вручении государственных наград сыну Кадырова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...