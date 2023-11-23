СК опубликовал кадры с места пожара, где погибла пермячка с двумя детьми. Видео

24 ноября 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Дом сильно пострадал после пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователи опубликовали кадры сгоревшего дома в Перми, где ночью погибли люди. Видео опубликовано в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. «В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного отдела по Кировскому району г. Перми. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства следственного управления СК России по Пермскому краю», — сообщает комитет. Пожар в Кировском районе Перми произошел ночью, огонь полностью охватил трехэтажное здание. После ликвидации пожара было обнаружено тело взрослой женщины и ее двух малолетних детей, еще один человек пострадал. По факту пожара уже возбуждено уголовное дело, на место прибыл районный прокурор Андрей Малкин.

Следователи опубликовали кадры сгоревшего дома в Перми, где ночью погибли люди. Видео опубликовано в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. «В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного отдела по Кировскому району г. Перми. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства следственного управления СК России по Пермскому краю», — сообщает комитет. Пожар в Кировском районе Перми произошел ночью, огонь полностью охватил трехэтажное здание. После ликвидации пожара было обнаружено тело взрослой женщины и ее двух малолетних детей, еще один человек пострадал. По факту пожара уже возбуждено уголовное дело, на место прибыл районный прокурор Андрей Малкин.