23 ноября 2023

Мэрия Нижневартовска провела проверку в детсаду из-за конфликта между руководством и работниками

Детский сад «Жар-птица» в Нижневартовске проверили после жалоб на директора
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, воспитатель, детский сад, спальня, нянечка, сон час, детские кроватки, детский сон, дети спят
О результатах проверки расскажут сотрудникам дошкольного учреждения по ее окончании Фото:

Депобразования Нижневартовска (ХМАО) устроил проверку в детском саду №7 «Жар-птица» после жалоб сотрудников учреждения на самоуправство нового директора. По словам работников, после прихода нового руководителя, зарплата значительно упала и появилась серьезная текучка кадров. О внеплановой проверке журналисту агентства сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В МБОУ ДС №7 „Жар-птица“ департаментом образования города проведена внеплановая проверка, в работе которой также были привлечены представители Нижневартовской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ», — пояснили в пресс-службе администрации Нижневартовска. В ходе проверки члены комиссии дадут оценку деятельности директора детсада.

По данным мэрии, в ближайшее время запланирована встреча с работниками обоих корпусов детского сада. Там сотрудникам «Жар-птицы» расскажут о результатах проверки. При этом инсайдер сообщил агентству, что после публикации материала на URA.RU у работников сада принудительно собирали подписи в поддержку руководства.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) сотрудники детского сада №7 «Жар-птица» пожаловались на самоуправство нового директора. По словам работницы учреждения Анны (имя изменено), за два года, прошедших под руководством нынешней заведующей, из сада уволилось порядка 14 сотрудников.

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Депобразования Нижневартовска (ХМАО) устроил проверку в детском саду №7 «Жар-птица» после жалоб сотрудников учреждения на самоуправство нового директора. По словам работников, после прихода нового руководителя, зарплата значительно упала и появилась серьезная текучка кадров. О внеплановой проверке журналисту агентства сообщили в пресс-службе мэрии города. «В МБОУ ДС №7 „Жар-птица“ департаментом образования города проведена внеплановая проверка, в работе которой также были привлечены представители Нижневартовской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ», — пояснили в пресс-службе администрации Нижневартовска. В ходе проверки члены комиссии дадут оценку деятельности директора детсада. По данным мэрии, в ближайшее время запланирована встреча с работниками обоих корпусов детского сада. Там сотрудникам «Жар-птицы» расскажут о результатах проверки. При этом инсайдер сообщил агентству, что после публикации материала на URA.RU у работников сада принудительно собирали подписи в поддержку руководства. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) сотрудники детского сада №7 «Жар-птица» пожаловались на самоуправство нового директора. По словам работницы учреждения Анны (имя изменено), за два года, прошедших под руководством нынешней заведующей, из сада уволилось порядка 14 сотрудников.
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