Мэрия Нижневартовска провела проверку в детсаду из-за конфликта между руководством и работниками

Детский сад «Жар-птица» в Нижневартовске проверили после жалоб на директора

24 ноября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

О результатах проверки расскажут сотрудникам дошкольного учреждения по ее окончании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депобразования Нижневартовска (ХМАО) устроил проверку в детском саду №7 «Жар-птица» после жалоб сотрудников учреждения на самоуправство нового директора. По словам работников, после прихода нового руководителя, зарплата значительно упала и появилась серьезная текучка кадров. О внеплановой проверке журналисту агентства сообщили в пресс-службе мэрии города. «В МБОУ ДС №7 „Жар-птица“ департаментом образования города проведена внеплановая проверка, в работе которой также были привлечены представители Нижневартовской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ», — пояснили в пресс-службе администрации Нижневартовска. В ходе проверки члены комиссии дадут оценку деятельности директора детсада. По данным мэрии, в ближайшее время запланирована встреча с работниками обоих корпусов детского сада. Там сотрудникам «Жар-птицы» расскажут о результатах проверки. При этом инсайдер сообщил агентству, что после публикации материала на URA.RU у работников сада принудительно собирали подписи в поддержку руководства. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) сотрудники детского сада №7 «Жар-птица» пожаловались на самоуправство нового директора. По словам работницы учреждения Анны (имя изменено), за два года, прошедших под руководством нынешней заведующей, из сада уволилось порядка 14 сотрудников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депобразования Нижневартовска (ХМАО) устроил проверку в детском саду №7 «Жар-птица» после жалоб сотрудников учреждения на самоуправство нового директора. По словам работников, после прихода нового руководителя, зарплата значительно упала и появилась серьезная текучка кадров. О внеплановой проверке журналисту агентства сообщили в пресс-службе мэрии города. «В МБОУ ДС №7 „Жар-птица“ департаментом образования города проведена внеплановая проверка, в работе которой также были привлечены представители Нижневартовской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ», — пояснили в пресс-службе администрации Нижневартовска. В ходе проверки члены комиссии дадут оценку деятельности директора детсада. По данным мэрии, в ближайшее время запланирована встреча с работниками обоих корпусов детского сада. Там сотрудникам «Жар-птицы» расскажут о результатах проверки. При этом инсайдер сообщил агентству, что после публикации материала на URA.RU у работников сада принудительно собирали подписи в поддержку руководства. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) сотрудники детского сада №7 «Жар-птица» пожаловались на самоуправство нового директора. По словам работницы учреждения Анны (имя изменено), за два года, прошедших под руководством нынешней заведующей, из сада уволилось порядка 14 сотрудников.