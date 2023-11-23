Названы вакансии, на которых пермяки зарабатывают от 100 тысяч рублей

В Перми механики и каменщики зарабатывают от 100 тысяч в месяц

24 ноября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Пермяки могут устроиться на высокооплачиваемую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий октября в Перми вошли механики, разработчики 1С и каменщики. Все они могут зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц и выше. Такие данные приводит сервис «Работа.ру» после анализа размещенных вакансий. «Больше всех в Перми может зарабатывать механик по ремонту спецтехники. Его зарплата достигает до 150 тысяч рублей в месяц. На втором по уровню выплат месте стоит вакансия разработчика 1С, на такой работе можно получать до 120 тысяч в месяц. В 100 тысяч рублей оценивается работа каменщика», — сообщили в пресс-службе «Работы.ру». У всех соискателей по этим вакансиям должен быть опыт работы. При этом отмечается, что механику придется регулярно ездить в командировки по Пермскому краю, разработчик будет работать удаленно, а каменщику предоставят необходимые для труда инструменты.

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий октября в Перми вошли механики, разработчики 1С и каменщики. Все они могут зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц и выше. Такие данные приводит сервис «Работа.ру» после анализа размещенных вакансий. «Больше всех в Перми может зарабатывать механик по ремонту спецтехники. Его зарплата достигает до 150 тысяч рублей в месяц. На втором по уровню выплат месте стоит вакансия разработчика 1С, на такой работе можно получать до 120 тысяч в месяц. В 100 тысяч рублей оценивается работа каменщика», — сообщили в пресс-службе «Работы.ру». У всех соискателей по этим вакансиям должен быть опыт работы. При этом отмечается, что механику придется регулярно ездить в командировки по Пермскому краю, разработчик будет работать удаленно, а каменщику предоставят необходимые для труда инструменты.