23 ноября 2023

Названы вакансии, на которых пермяки зарабатывают от 100 тысяч рублей

В Перми механики и каменщики зарабатывают от 100 тысяч в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки могут устроиться на высокооплачиваемую работу Фото:

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий октября в Перми вошли механики, разработчики 1С и каменщики. Все они могут зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц и выше. Такие данные приводит сервис «Работа.ру» после анализа размещенных вакансий.

«Больше всех в Перми может зарабатывать механик по ремонту спецтехники. Его зарплата достигает до 150 тысяч рублей в месяц. На втором по уровню выплат месте стоит вакансия разработчика 1С, на такой работе можно получать до 120 тысяч в месяц. В 100 тысяч рублей оценивается работа каменщика», — сообщили в пресс-службе «Работы.ру».

У всех соискателей по этим вакансиям должен быть опыт работы. При этом отмечается, что механику придется регулярно ездить в командировки по Пермскому краю, разработчик будет работать удаленно, а каменщику предоставят необходимые для труда инструменты.

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В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий октября в Перми вошли механики, разработчики 1С и каменщики. Все они могут зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц и выше. Такие данные приводит сервис «Работа.ру» после анализа размещенных вакансий. «Больше всех в Перми может зарабатывать механик по ремонту спецтехники. Его зарплата достигает до 150 тысяч рублей в месяц. На втором по уровню выплат месте стоит вакансия разработчика 1С, на такой работе можно получать до 120 тысяч в месяц. В 100 тысяч рублей оценивается работа каменщика», — сообщили в пресс-службе «Работы.ру». У всех соискателей по этим вакансиям должен быть опыт работы. При этом отмечается, что механику придется регулярно ездить в командировки по Пермскому краю, разработчик будет работать удаленно, а каменщику предоставят необходимые для труда инструменты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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