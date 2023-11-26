ВС РФ улучшили положение на южнодонецком направлении: главное к вечеру 26 ноября

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, десант, разведчик, спецназ, stock, сбойка
В Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы уничтожили 80 солдат ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы улучшили позиции на южнодонецком направлении, уничтожив около 80 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 26 ноября.

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  • В Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты улучшили свое положение на южнодонецком направлении. Они уничтожили около 80 бойцов ВСУ.
  • Российские военные обнаружили и уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем. Об этом заявили в Минобороны.
  • Из-за атак ВСУ без электричества оказалась часть Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
  • Военкор Борис Рожин заявил, что первый танк Abrams был замечен на купянском направлении. «Охота началась», — подчеркнул он.

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Российские бойцы улучшили позиции на южнодонецком направлении, уничтожив около 80 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 26 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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