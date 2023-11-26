ВС РФ улучшили положение на южнодонецком направлении: главное к вечеру 26 ноября

В Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы уничтожили 80 солдат ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские бойцы улучшили позиции на южнодонецком направлении, уничтожив около 80 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 26 ноября.
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- В Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты улучшили свое положение на южнодонецком направлении. Они уничтожили около 80 бойцов ВСУ.
- Российские военные обнаружили и уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем. Об этом заявили в Минобороны.
- Из-за атак ВСУ без электричества оказалась часть Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
- Военкор Борис Рожин заявил, что первый танк Abrams был замечен на купянском направлении. «Охота началась», — подчеркнул он.
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