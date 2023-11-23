Журналист Максудов скончался после атаки ВСУ: главное к вечеру 23 ноября

Раненный после удара ВСУ корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался
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Журналист Борис Максудов погиб после удара ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Раненный в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской области корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 ноября.

  • Погиб военкор телеканала «Россия 24» Максудов. 22 ноября он получил ранение в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах, тогда ВСУ ударили БПЛА по группе журналистов из России;
  • Проанализировав данные об СВО, в Минобороны РФ приняли решение постепенно заменить реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на высокоточные комплексы «Торнадо-С». Комплексы должны радикально усилить возможности российской артиллерии;
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением главы Пентагона Ллойда Остина, что у Вашингтона нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с РФ. Он отметил, что НАТО продолжит поставлять ВСУ оружие, однако это не изменит ход боевых действий;
  • В результате отражения двух атак ВСУ на донецком направлении были ликвидированы 280 украинских военнослужащих, три танка, БМП и четыре пикапа. К тому же, на данном участке фронта были уничтожены гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30;
  • Глава Минобороны России Сергей Шойгу принес соболезнования журналистскому корпусу после гибели российского военкора Максудова. Он сказал, что журналист профессионально и мужественно выполнял свою работу в горячих точках СВО;
  • Киев не останется безнаказанным за гибель Максудова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует террористические методы для устранения российских журналистов, не боясь критики Запада;
  • Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что весной 2024 года Украина решится на мирные переговоры с Россией. Он добавил, бойцы ВСУ осознают, что попали в плачевную ситуацию.

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Раненный в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской области корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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