Журналист Максудов скончался после атаки ВСУ: главное к вечеру 23 ноября

Раненный после удара ВСУ корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался

23 ноября 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Журналист Борис Максудов погиб после удара ВСУ Фото: Михаил Терещенко/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Раненный в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской области корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 ноября. Погиб военкор телеканала «Россия 24» Максудов. 22 ноября он получил ранение в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах, тогда ВСУ ударили БПЛА по группе журналистов из России;

Проанализировав данные об СВО, в Минобороны РФ приняли решение постепенно заменить реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на высокоточные комплексы «Торнадо-С». Комплексы должны радикально усилить возможности российской артиллерии;

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением главы Пентагона Ллойда Остина, что у Вашингтона нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с РФ. Он отметил, что НАТО продолжит поставлять ВСУ оружие, однако это не изменит ход боевых действий;

В результате отражения двух атак ВСУ на донецком направлении были ликвидированы 280 украинских военнослужащих, три танка, БМП и четыре пикапа. К тому же, на данном участке фронта были уничтожены гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30;

Глава Минобороны России Сергей Шойгу принес соболезнования журналистскому корпусу после гибели российского военкора Максудова. Он сказал, что журналист профессионально и мужественно выполнял свою работу в горячих точках СВО;

Киев не останется безнаказанным за гибель Максудова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует террористические методы для устранения российских журналистов, не боясь критики Запада;

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что весной 2024 года Украина решится на мирные переговоры с Россией. Он добавил, бойцы ВСУ осознают, что попали в плачевную ситуацию.

Раненный в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской области корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 ноября.