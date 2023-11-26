26 ноября 2023
25 ноября 2023

Полицейских в Перми подняли по тревоге в пять утра

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение служебных автомобилей сотрудникам полиции. Пермь, полиция, строй, шеврон полиция
После объявления тревоги все сотрудники городского УМВД отправились на построение Фото:

Всех сотрудников УМВД по городу Перми подняли в пять утра по тревоге. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тревогу объявили в пять утра. По регламенту все в течение полутора часов должны явиться на свои рабочие места. Потом было построение. Позже выяснилось, что тревога учебная», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

Источник URA.RU в полиции связывает объявление тревоги с началом двухнедельной проверки, которая стартует сегодня. «Обычно тревогу объявляют в семь утра, а сегодня в пять. Скорее всего это сделано для того, чтобы ревизоры из главка видели, как хорошо работает личный состав городских отделов», — пояснил собеседник.

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Всех сотрудников УМВД по городу Перми подняли в пять утра по тревоге. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тревогу объявили в пять утра. По регламенту все в течение полутора часов должны явиться на свои рабочие места. Потом было построение. Позже выяснилось, что тревога учебная», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Источник URA.RU в полиции связывает объявление тревоги с началом двухнедельной проверки, которая стартует сегодня. «Обычно тревогу объявляют в семь утра, а сегодня в пять. Скорее всего это сделано для того, чтобы ревизоры из главка видели, как хорошо работает личный состав городских отделов», — пояснил собеседник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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