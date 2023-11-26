Полицейских в Перми подняли по тревоге в пять утра

27 ноября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

После объявления тревоги все сотрудники городского УМВД отправились на построение Фото: Сергей Русанов © URA.RU Всех сотрудников УМВД по городу Перми подняли в пять утра по тревоге. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тревогу объявили в пять утра. По регламенту все в течение полутора часов должны явиться на свои рабочие места. Потом было построение. Позже выяснилось, что тревога учебная», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Источник URA.RU в полиции связывает объявление тревоги с началом двухнедельной проверки, которая стартует сегодня. «Обычно тревогу объявляют в семь утра, а сегодня в пять. Скорее всего это сделано для того, чтобы ревизоры из главка видели, как хорошо работает личный состав городских отделов», — пояснил собеседник.

Всех сотрудников УМВД по городу Перми подняли в пять утра по тревоге. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тревогу объявили в пять утра. По регламенту все в течение полутора часов должны явиться на свои рабочие места. Потом было построение. Позже выяснилось, что тревога учебная», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Источник URA.RU в полиции связывает объявление тревоги с началом двухнедельной проверки, которая стартует сегодня. «Обычно тревогу объявляют в семь утра, а сегодня в пять. Скорее всего это сделано для того, чтобы ревизоры из главка видели, как хорошо работает личный состав городских отделов», — пояснил собеседник.