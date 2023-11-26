Следователи проверят отца из Югорска, который окатил кипятком маленькую дочь

Инцидент на контроле в СК
Следственный комитет проверит инцидент с отцом из Югорска, который случайно окатил свою дочь кипятком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства
«Югорским межрайонным следственным отделом проводится следственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе СК ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что коммунальщик в Югорске случайно окатил свою дочь кипятком в бане. Девочка получила 84% ожогов тела и попала в реанимацию.
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