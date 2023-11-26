26 ноября 2023
25 ноября 2023

Следователи проверят отца из Югорска, который окатил кипятком маленькую дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Инцидент на контроле в СК Фото:

Следственный комитет проверит инцидент с отцом из Югорска, который случайно окатил свою дочь кипятком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства

«Югорским межрайонным следственным отделом проводится следственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе СК ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что коммунальщик в Югорске случайно окатил свою дочь кипятком в бане. Девочка получила 84% ожогов тела и попала в реанимацию.

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Следственный комитет проверит инцидент с отцом из Югорска, который случайно окатил свою дочь кипятком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства «Югорским межрайонным следственным отделом проводится следственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе СК ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что коммунальщик в Югорске случайно окатил свою дочь кипятком в бане. Девочка получила 84% ожогов тела и попала в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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