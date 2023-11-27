27 ноября 2023

Пермская модель раскрыла стоимость участия в международном конкурсе красоты

Пермская модель Иванова: за участие в конкурсе красоты нужно заплатить 1400 евро
© Служба новостей «URA.RU»
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Финал конкурса Краса России. Екатеринбург, конкурс красоты, краса россии
Участницам приходится оплачивать организационный взнос, а также питание, проживание и проезд Фото:

Пермскую модель Анастасию Иванову пригласили представлять Россию на международном конкурсе красоты «Miss Woman», который пройдет в Европе в марте 2024 года. За участие организаторы попросили заплатить 1439 евро, рассказала пермячка URA.RU.

«Конкурс „Miss Woman“ пройдет на круизном лайнере, который будет путешествовать по водам Италии, Мальты, Испании и Франции. Чтобы туда попасть, нужно заплатить организаторам 1439 евро. При этом не обязательно иметь корону российского или регионального конкурса красоты. Взять могут любую девушку, которая красиво получается на фотографиях. В эту стоимость входят гарантированное участие в конкурсе, проживание на лайнере и питание в течении недели. Можно повысить класс каюты за отдельную плату», — рассказала Иванова корреспонденту агентства.

Девушка добавила, что отдельно нужно оплатить билеты до Рима, откуда будет отправляться лайнер, и взять на себя расходы по оформлению визы. Также организаторы просят подготовить творческий номер. Если участнице требуется помощь в его постановке, за работу педагога она должна заплатить самостоятельно. «К расходам еще добавляются наряды, которые организаторы просят привезти с собой. Обычно это вечерние платья, национальные костюмы. На конкурсах всегда есть визажисты и парикмахеры, но в каждой стране свое понимание о красоте. Если участница хочет, чтобы ее накрасили так, как надо ей, нужно везти своих специалистов и платить за них. Поэтому участие в конкурсах красоты обходится недешево», — отметила пермская модель.

Ранее URA.RU рассказало, что учительница из Перми Софья Чунарева заняла третье место на международном конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Девушка получила корону второй вице-мисс.

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Пермскую модель Анастасию Иванову пригласили представлять Россию на международном конкурсе красоты «Miss Woman», который пройдет в Европе в марте 2024 года. За участие организаторы попросили заплатить 1439 евро, рассказала пермячка URA.RU. «Конкурс „Miss Woman“ пройдет на круизном лайнере, который будет путешествовать по водам Италии, Мальты, Испании и Франции. Чтобы туда попасть, нужно заплатить организаторам 1439 евро. При этом не обязательно иметь корону российского или регионального конкурса красоты. Взять могут любую девушку, которая красиво получается на фотографиях. В эту стоимость входят гарантированное участие в конкурсе, проживание на лайнере и питание в течении недели. Можно повысить класс каюты за отдельную плату», — рассказала Иванова корреспонденту агентства. Девушка добавила, что отдельно нужно оплатить билеты до Рима, откуда будет отправляться лайнер, и взять на себя расходы по оформлению визы. Также организаторы просят подготовить творческий номер. Если участнице требуется помощь в его постановке, за работу педагога она должна заплатить самостоятельно. «К расходам еще добавляются наряды, которые организаторы просят привезти с собой. Обычно это вечерние платья, национальные костюмы. На конкурсах всегда есть визажисты и парикмахеры, но в каждой стране свое понимание о красоте. Если участница хочет, чтобы ее накрасили так, как надо ей, нужно везти своих специалистов и платить за них. Поэтому участие в конкурсах красоты обходится недешево», — отметила пермская модель. Ранее URA.RU рассказало, что учительница из Перми Софья Чунарева заняла третье место на международном конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Девушка получила корону второй вице-мисс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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