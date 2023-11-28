28 ноября 2023

Челябинец, обещавший погасить долги экс-губернатора Дубровского, не явился в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Бориса Дубровского в Чебаркульский район. Челябинская область, дубровский борис
Дубровский задолжал Межрайонной инспекцией ФНС №16 31,8 тысячи рублей Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Челябинец Денис Кашигин, обещавший погасить налоговые долги экс-губернатора Бориса Дубровского, не явился в суд, чтобы представить доказательства уплаты задолженностей. Заседание отложено. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона, где рассматривается процесс банкротства Дубровского.

«Определением Арбитражного суда Челябинской области заявление Кашигина Дениса Борисовича о намерении погашения долгов удовлетворено. В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, явку представителей не обеспечили. Отложить судебное заседание на 12 декабря 2023 года», — говорится в решении суда. До 12 декабря налоговики должны представить сведения, что Кашигин долг за Дубровского погасил.

Дубровский задолжал Межрайонной инспекцией ФНС №16 31,8 тысячи рублей. Налоговики требовали, чтобы эта сумма была включена в реестр задолженностей экс-губернатора, но Кашигин пообещал погасить этот долг. Суд разрешил ему это сделать. Согласно базе данных сервиса СБИС, ИП Кашигина зарегистрировано в Челябинске. Он значится конкурсным управляющим нескольких фирм, признанных банкротами. На звонок URA.RU Кашигин не ответил.

Дубровского признали банкротом 19 июля из-за долгов перед ПО «Монтажник». Сама компания обанкротилась летом 2020 года. Также признаны банкротом сын Бориса Дубровского Александр и еще одна семейная фирма «Челябстройкомплект».

Дубровский-старший ушел в отставку с поста губернатора в марте 2019 года. По данным URA.RU, он покинул Россию. Представители Дубровских со СМИ не общаются.

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Челябинец Денис Кашигин, обещавший погасить налоговые долги экс-губернатора Бориса Дубровского, не явился в суд, чтобы представить доказательства уплаты задолженностей. Заседание отложено. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона, где рассматривается процесс банкротства Дубровского. «Определением Арбитражного суда Челябинской области заявление Кашигина Дениса Борисовича о намерении погашения долгов удовлетворено. В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, явку представителей не обеспечили. Отложить судебное заседание на 12 декабря 2023 года», — говорится в решении суда. До 12 декабря налоговики должны представить сведения, что Кашигин долг за Дубровского погасил. Дубровский задолжал Межрайонной инспекцией ФНС №16 31,8 тысячи рублей. Налоговики требовали, чтобы эта сумма была включена в реестр задолженностей экс-губернатора, но Кашигин пообещал погасить этот долг. Суд разрешил ему это сделать. Согласно базе данных сервиса СБИС, ИП Кашигина зарегистрировано в Челябинске. Он значится конкурсным управляющим нескольких фирм, признанных банкротами. На звонок URA.RU Кашигин не ответил. Дубровского признали банкротом 19 июля из-за долгов перед ПО «Монтажник». Сама компания обанкротилась летом 2020 года. Также признаны банкротом сын Бориса Дубровского Александр и еще одна семейная фирма «Челябстройкомплект». Дубровский-старший ушел в отставку с поста губернатора в марте 2019 года. По данным URA.RU, он покинул Россию. Представители Дубровских со СМИ не общаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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