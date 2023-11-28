Жители поселка Южный Нагайбакского района надевают шерстяные носки поверх уличной обуви для того, чтобы не падать на скользкой дороге. Старинным лайфхаком они поделились с другими жителями региона.
«Жители поселка Южный вяжут специальные шерстяные носки, которые надевают сверху обуви. В таком виде ноги не скользят и можно безопасно передвигаться по льду», — сообщают на сайте газеты «Всходы».
Автор публикации отмечает, что подобный способ прекрасно зарекомендовал себя среди пожилого населения. Молодежь также начала пользоваться носками поверх обычной зимней обуви на улице для того, чтобы безопасно пройти по скользкой поверхности.
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