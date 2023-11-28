28 ноября 2023

Челябинцы поделились лайфхаком, как не падать при гололеде. Фото

Жители поселка Южный надевают носки поверх обуви, чтобы не падать на гололеде
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Из-за гололеда жители челябинского поселка вспомнили старинный лайфхак Фото:

Жители поселка Южный Нагайбакского района надевают шерстяные носки поверх уличной обуви для того, чтобы не падать на скользкой дороге. Старинным лайфхаком они поделились с другими жителями региона.

«Жители поселка Южный вяжут специальные шерстяные носки, которые надевают сверху обуви. В таком виде ноги не скользят и можно безопасно передвигаться по льду», — сообщают на сайте газеты «Всходы».

Автор публикации отмечает, что подобный способ прекрасно зарекомендовал себя среди пожилого населения. Молодежь также начала пользоваться носками поверх обычной зимней обуви на улице для того, чтобы безопасно пройти по скользкой поверхности.

Носки сверху обуви препятствуют скольжению
Носки сверху обуви препятствуют скольжению

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Жители поселка Южный Нагайбакского района надевают шерстяные носки поверх уличной обуви для того, чтобы не падать на скользкой дороге. Старинным лайфхаком они поделились с другими жителями региона. «Жители поселка Южный вяжут специальные шерстяные носки, которые надевают сверху обуви. В таком виде ноги не скользят и можно безопасно передвигаться по льду», — сообщают на сайте газеты «Всходы». Автор публикации отмечает, что подобный способ прекрасно зарекомендовал себя среди пожилого населения. Молодежь также начала пользоваться носками поверх обычной зимней обуви на улице для того, чтобы безопасно пройти по скользкой поверхности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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