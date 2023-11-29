Банды объявили охоту на свердловских наркокурьеров

30 ноября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Наркокурьеров, барыг и нанятых ими людей ждет тюрьма, уверил Горелых Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Свердловской области все чаще предлагают выступить в роли карателей наркокурьеров, оказавшихся в долгу у наркомафии. За расправу, снятую на видео, наркобарыги предлагают деньги. На каких условиях происходят сделки, URA.RU рассказал читатель, сообщивший о недавнем случае в Среднеуральске. А то, чем чревато участие в подобных акциях мести, объяснил глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых. «Наркошоп регулярно объявляет о наградах за избиение тех, кто его кинул: например, должен был разложить закладки, но все забрал себе. Выкладывают фото, адрес, предлагают от 20 до 300 тысяч рублей. Чем больше жестокости на видео, тем больше будет награда. В принципе, любой желающий может найти кидалу, избить его, кинуть видео дилеру и получить вознаграждение», — рассказал собеседник агентства. Аноним подчеркнул, что сам никак не связан с наркошопом. При этом он не пояснил, являлся ли сам участником расправы над наркокурьером под Среднеуральском, видео которой он прислал в агентство. Новость по теме Появилось видео, как наркомафия облила свердловчанина зеленкой «Что сейчас с этим парнем, я не знаю. Дилеры руководствуются тем, что избитый в полицию явно не пойдет. Почему стало много таких случаев в публичном пространстве? Видео выкладывают специально для запугивания курьеров, чтоб не кидали», — объяснил собеседник. За комментарием корреспондент обратился к главе пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Тот заметил, что вряд ли кто-то из законопослушных граждан будет искренне жалеть потерпевшего наркодилера, четко осознавая, «какую смертельную угрозу он распространяет среди наркоманов, вовлекая все новых и новых потребителей в опасную зависимость». «Но главное, на мой взгляд, в этой ситуации то, что молодые люди, зачастую с легкостью соглашающиеся на подобную подработку наркокурьера, должны осознавать, что рано или поздно наркобизнес доведет их либо до тюрьмы, либо до могилы. Не нужно тешить себя надеждой, что есть иной путь», — подчеркнул Горелых. «Глубоко заблуждаются и те, кого наркобарыги нанимают в качестве соисполнителей своих мстительных акций. На свободе они долго не останутся. Примером этому служит история в Первоуральске, где двое екатеринбуржцев при помощи отрубленной головы свиньи и гроба пытались угрожать семье и шантажировать. Сейчас они оба за решеткой», — добавил полковник. Накануне читатель прислал агентству видео расправы над наркокурьером в лесу под Среднеуральском. Мужчину обливали зеленкой, стреляли в него из пистолета и заставляли на коленях молить о пощаде. Жертвой наркомафии оказался 29-летний мужчина, отец двоих детей. Пристрастившись к наркотикам, он влез в долги, был жестоко избит, а потом задержан полицией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Свердловской области все чаще предлагают выступить в роли карателей наркокурьеров, оказавшихся в долгу у наркомафии. За расправу, снятую на видео, наркобарыги предлагают деньги. На каких условиях происходят сделки, URA.RU рассказал читатель, сообщивший о недавнем случае в Среднеуральске. А то, чем чревато участие в подобных акциях мести, объяснил глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых. «Наркошоп регулярно объявляет о наградах за избиение тех, кто его кинул: например, должен был разложить закладки, но все забрал себе. Выкладывают фото, адрес, предлагают от 20 до 300 тысяч рублей. Чем больше жестокости на видео, тем больше будет награда. В принципе, любой желающий может найти кидалу, избить его, кинуть видео дилеру и получить вознаграждение», — рассказал собеседник агентства. Аноним подчеркнул, что сам никак не связан с наркошопом. При этом он не пояснил, являлся ли сам участником расправы над наркокурьером под Среднеуральском, видео которой он прислал в агентство. «Что сейчас с этим парнем, я не знаю. Дилеры руководствуются тем, что избитый в полицию явно не пойдет. Почему стало много таких случаев в публичном пространстве? Видео выкладывают специально для запугивания курьеров, чтоб не кидали», — объяснил собеседник. За комментарием корреспондент обратился к главе пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Тот заметил, что вряд ли кто-то из законопослушных граждан будет искренне жалеть потерпевшего наркодилера, четко осознавая, «какую смертельную угрозу он распространяет среди наркоманов, вовлекая все новых и новых потребителей в опасную зависимость». «Но главное, на мой взгляд, в этой ситуации то, что молодые люди, зачастую с легкостью соглашающиеся на подобную подработку наркокурьера, должны осознавать, что рано или поздно наркобизнес доведет их либо до тюрьмы, либо до могилы. Не нужно тешить себя надеждой, что есть иной путь», — подчеркнул Горелых. «Глубоко заблуждаются и те, кого наркобарыги нанимают в качестве соисполнителей своих мстительных акций. На свободе они долго не останутся. Примером этому служит история в Первоуральске, где двое екатеринбуржцев при помощи отрубленной головы свиньи и гроба пытались угрожать семье и шантажировать. Сейчас они оба за решеткой», — добавил полковник. Накануне читатель прислал агентству видео расправы над наркокурьером в лесу под Среднеуральском. Мужчину обливали зеленкой, стреляли в него из пистолета и заставляли на коленях молить о пощаде. Жертвой наркомафии оказался 29-летний мужчина, отец двоих детей. Пристрастившись к наркотикам, он влез в долги, был жестоко избит, а потом задержан полицией.