Житель Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов создал модель лунохода. Как Поркунов рассказал URA.RU, машина зараз может принять на борт целую семью.
«Заказали мне сделать подобие лунохода. Построил автомобиль, который перемещается на гусеницах, а управляется рычагами. На борт может за раз принять родителей и ребенка», — сообщил URA.RU Поркунов.
Поскольку агрегат имитирует космический аппарат, Поркунов закрепил на нем цветные лампочки, смонтировал спутниковую тарелку. Машина снабжена китайским двигателем от мотоблока мощностью 20 лошадиных сил. Это позволит быстро ремонтировать мотор. Модель лунохода станет аттракционом: разработку приобрел один из предпринимателей.
В ноябре Поркунов закончил свой другой проект.По заказу сотрудников парка «Стальной десант» в Санкт-Петербурге мастер сделал модель бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.