30 ноября 2023

Суд отказался блокировать счета поставщика Utair, который должен компании 200 миллионов рублей

Суд отказал в иске компании Utair, потребовавшей арестовать счета поставщика
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр, атр 72
Utair осталась без двигателей из-за армянского поставщика Фото:

Арбитражный суд ХМАО отказался накладывать арест на счета и имущество Aquila Technics LLC — армянского поставщика Utair, который должен компании 200 млн рублей. В документах суда указано, что авиакомпания не смогла доказать необходимость принятия такой меры.

«Арбитражный суд ХМАО вынес определение об отказе в обеспечении имущественных интересов в отношении Aquila Technics LLC в виде наложения ареста на денежные средства и иное движимое или недвижимое имущество ответчика. ПАО „Авиакомпания Utair“ не представило достаточных доказательств, свидетельствующих о необходимости принятия мер и подтверждающих наличие реальной угрозы невозможности исполнения судебного акта в будущем», — сообщается в документах суда.

Представители Utair предположили, что у Aquila Technics LLC недостаточно денежных средств и имущества для возврата долга. Суд не принял этот довод, поскольку он не был подкреплен доказательствами.

Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair подала в суд на компанию Aquila Technics LLC. Она потребовала вернуть деньги за непоставленные двигатели для самолетов: почти 175 млн рублей и более 1,5 миллиона долларов США.

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Арбитражный суд ХМАО отказался накладывать арест на счета и имущество Aquila Technics LLC — армянского поставщика Utair, который должен компании 200 млн рублей. В документах суда указано, что авиакомпания не смогла доказать необходимость принятия такой меры. «Арбитражный суд ХМАО вынес определение об отказе в обеспечении имущественных интересов в отношении Aquila Technics LLC в виде наложения ареста на денежные средства и иное движимое или недвижимое имущество ответчика. ПАО „Авиакомпания Utair“ не представило достаточных доказательств, свидетельствующих о необходимости принятия мер и подтверждающих наличие реальной угрозы невозможности исполнения судебного акта в будущем», — сообщается в документах суда. Представители Utair предположили, что у Aquila Technics LLC недостаточно денежных средств и имущества для возврата долга. Суд не принял этот довод, поскольку он не был подкреплен доказательствами. Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair подала в суд на компанию Aquila Technics LLC. Она потребовала вернуть деньги за непоставленные двигатели для самолетов: почти 175 млн рублей и более 1,5 миллиона долларов США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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