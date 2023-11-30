Суд отказался блокировать счета поставщика Utair, который должен компании 200 миллионов рублей

Суд отказал в иске компании Utair, потребовавшей арестовать счета поставщика

01 декабря 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Utair осталась без двигателей из-за армянского поставщика Фото: Александр Мамаев © URA.RU Арбитражный суд ХМАО отказался накладывать арест на счета и имущество Aquila Technics LLC — армянского поставщика Utair, который должен компании 200 млн рублей. В документах суда указано, что авиакомпания не смогла доказать необходимость принятия такой меры. «Арбитражный суд ХМАО вынес определение об отказе в обеспечении имущественных интересов в отношении Aquila Technics LLC в виде наложения ареста на денежные средства и иное движимое или недвижимое имущество ответчика. ПАО „Авиакомпания Utair“ не представило достаточных доказательств, свидетельствующих о необходимости принятия мер и подтверждающих наличие реальной угрозы невозможности исполнения судебного акта в будущем», — сообщается в документах суда. Представители Utair предположили, что у Aquila Technics LLC недостаточно денежных средств и имущества для возврата долга. Суд не принял этот довод, поскольку он не был подкреплен доказательствами. Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair подала в суд на компанию Aquila Technics LLC. Она потребовала вернуть деньги за непоставленные двигатели для самолетов: почти 175 млн рублей и более 1,5 миллиона долларов США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд ХМАО отказался накладывать арест на счета и имущество Aquila Technics LLC — армянского поставщика Utair, который должен компании 200 млн рублей. В документах суда указано, что авиакомпания не смогла доказать необходимость принятия такой меры. «Арбитражный суд ХМАО вынес определение об отказе в обеспечении имущественных интересов в отношении Aquila Technics LLC в виде наложения ареста на денежные средства и иное движимое или недвижимое имущество ответчика. ПАО „Авиакомпания Utair“ не представило достаточных доказательств, свидетельствующих о необходимости принятия мер и подтверждающих наличие реальной угрозы невозможности исполнения судебного акта в будущем», — сообщается в документах суда. Представители Utair предположили, что у Aquila Technics LLC недостаточно денежных средств и имущества для возврата долга. Суд не принял этот довод, поскольку он не был подкреплен доказательствами. Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair подала в суд на компанию Aquila Technics LLC. Она потребовала вернуть деньги за непоставленные двигатели для самолетов: почти 175 млн рублей и более 1,5 миллиона долларов США.