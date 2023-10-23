«ЮТэйр» требует с армянской компании почти 320 миллионов рублей

23 октября 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Запчасти нужны для ремонта гражданских судов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «ЮТэйр» пытается добиться от компании Aquila Technics LLC возврата денег за непоставленные двигатели для самолетов, требуя вернуть почти 175 млн рублей и более 1,5 миллиона долларов США. Информация представлена в картотеках Арбитражных судов ХМАО и Тюменской области. «ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о наложения ареста на деньги и имущество Aquila Technics LLC в пределах цены иска в размере 174 669 731 рублей и 1 539 000 долларов США (145 096 920 рублей по курсу ЦБ на момент публикации новости — прим. URA.RU). Причиной иска является неисполнение договора о поставке двигателей для самолетов», — говорится в материалах судов. «ЮТэйр» заключило договор на поставку с армянской компанией. Авиакомпания перечислила исполнителю деньги за покупку и транспортировку оборудования, но так его и не получила. Возврат денег поставщик также не произвел. Итоговая сумма требований сложилась из средств, перечисленных авансом на закупку двигателей, штрафа за просрочку поставки и возврата аванса. Первый иск был подан в Арбитражный суд Тюменской области, однако в нем авиакомпании отказали, так как она зарегистрирована в ХМАО. Второй иск в автономном округе также был отклонен: суд посчитал, что компания не предоставила убедительных доказательств для введения обеспечительных мер. Сейчас «ЮТэйр» вновь вышла в суд в Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авиакомпания «ЮТэйр» пытается добиться от компании Aquila Technics LLC возврата денег за непоставленные двигатели для самолетов, требуя вернуть почти 175 млн рублей и более 1,5 миллиона долларов США. Информация представлена в картотеках Арбитражных судов ХМАО и Тюменской области. «ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о наложения ареста на деньги и имущество Aquila Technics LLC в пределах цены иска в размере 174 669 731 рублей и 1 539 000 долларов США (145 096 920 рублей по курсу ЦБ на момент публикации новости — прим. URA.RU). Причиной иска является неисполнение договора о поставке двигателей для самолетов», — говорится в материалах судов. «ЮТэйр» заключило договор на поставку с армянской компанией. Авиакомпания перечислила исполнителю деньги за покупку и транспортировку оборудования, но так его и не получила. Возврат денег поставщик также не произвел. Итоговая сумма требований сложилась из средств, перечисленных авансом на закупку двигателей, штрафа за просрочку поставки и возврата аванса. Первый иск был подан в Арбитражный суд Тюменской области, однако в нем авиакомпании отказали, так как она зарегистрирована в ХМАО. Второй иск в автономном округе также был отклонен: суд посчитал, что компания не предоставила убедительных доказательств для введения обеспечительных мер. Сейчас «ЮТэйр» вновь вышла в суд в Тюменской области.