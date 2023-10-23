«ЮТэйр» требует с армянской компании почти 320 миллионов рублей

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Запчасти нужны для ремонта гражданских судов Фото:

Авиакомпания «ЮТэйр» пытается добиться от компании Aquila Technics LLC возврата денег за непоставленные двигатели для самолетов, требуя вернуть почти 175 млн рублей и более 1,5 миллиона долларов США. Информация представлена в картотеках Арбитражных судов ХМАО и Тюменской области.

«ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о наложения ареста на деньги и имущество Aquila Technics LLC в пределах цены иска в размере 174 669 731 рублей и 1 539 000 долларов США (145 096 920 рублей по курсу ЦБ на момент публикации новости — прим. URA.RU). Причиной иска является неисполнение договора о поставке двигателей для самолетов», — говорится в материалах судов.

«ЮТэйр» заключило договор на поставку с армянской компанией. Авиакомпания перечислила исполнителю деньги за покупку и транспортировку оборудования, но так его и не получила. Возврат денег поставщик также не произвел.

Итоговая сумма требований сложилась из средств, перечисленных авансом на закупку двигателей, штрафа за просрочку поставки и возврата аванса. Первый иск был подан в Арбитражный суд Тюменской области, однако в нем авиакомпании отказали, так как она зарегистрирована в ХМАО. Второй иск в автономном округе также был отклонен: суд посчитал, что компания не предоставила убедительных доказательств для введения обеспечительных мер. Сейчас «ЮТэйр» вновь вышла в суд в Тюменской области.

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Авиакомпания «ЮТэйр» пытается добиться от компании Aquila Technics LLC возврата денег за непоставленные двигатели для самолетов, требуя вернуть почти 175 млн рублей и более 1,5 миллиона долларов США. Информация представлена в картотеках Арбитражных судов ХМАО и Тюменской области. «ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о наложения ареста на деньги и имущество Aquila Technics LLC в пределах цены иска в размере 174 669 731 рублей и 1 539 000 долларов США (145 096 920 рублей по курсу ЦБ на момент публикации новости — прим. URA.RU). Причиной иска является неисполнение договора о поставке двигателей для самолетов», — говорится в материалах судов. «ЮТэйр» заключило договор на поставку с армянской компанией. Авиакомпания перечислила исполнителю деньги за покупку и транспортировку оборудования, но так его и не получила. Возврат денег поставщик также не произвел. Итоговая сумма требований сложилась из средств, перечисленных авансом на закупку двигателей, штрафа за просрочку поставки и возврата аванса. Первый иск был подан в Арбитражный суд Тюменской области, однако в нем авиакомпании отказали, так как она зарегистрирована в ХМАО. Второй иск в автономном округе также был отклонен: суд посчитал, что компания не предоставила убедительных доказательств для введения обеспечительных мер. Сейчас «ЮТэйр» вновь вышла в суд в Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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