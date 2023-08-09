Мишустин назвал самую востребованную профессию в России

Мишустин поддержал вуз, который обучает студентов профессиям будущего

09 августа 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил, что на научно-техническое развитие планируется потратить 1 трлн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Власти РФ стремятся избавиться от технологической зависимости и построить в стране экономику нового типа, которая будет функционировать за счет внутренних ресурсов. Поэтому премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал инженеров самой востребованной профессией в России и задает соответствующие тренды в образовании. Так директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал URA.RU итоги встречи главы правительства с ректором МГУ Виктором Садовничим. «Мишустин, уделяя внимание новым прикладным специальностям, стремится избавиться от технологической зависимости, решить проблему импортозамещения, построить в стране экономику нового типа, которая сможет функционировать за счет внутренних ресурсов. Российские ученые всегда высоко ценились в мире, совершали прорывные научные открытия. Это было, есть и будет нашим конкурентным преимуществом, на которое правительство РФ, судя по всему, решило сделать ставку», — сказал Орлов. Премьер-министр РФ назвал инженеров самыми востребованными специалистами в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Делая упор на подготовку кадров по таким специальностям, как биоинженерия и биоинформатика, премьер дает понять, что стремится не только работать на опережение, но и совершить прорыв в медицине, считает политолог. «От того, насколько глубоким и качественным будет образование у российских студентов, зависит количество и скорость научных открытий, способных, в том числе, найти лекарство от рака и других смертельных заболеваний», — подчеркнул Орлов. В Десятилетие науки и технологий научные исследования приобретают особую значимость, подчеркнул в ходе беседы Мишустин. В рамках госпрограммы научно-технического развития планируется затратить более триллиона рублей. Премьер положительно оценил программу фундаментальной инженерии, над которой работает МГУ. 15 лет назад открылся факультет наук о материалах, затем — биоинженерии и биоинформатики, а на базе Академии наук появился факультет физико-химической инженерии. По словам Садовничего, эти факультеты пользуются популярностью у абитуриентов. Новость по теме Мишустин задал новый тренд в российской системе образования «Уверен, что новая специальность будет востребована ребятами, потому что сейчас колоссальные потребности в грамотных, умных, современных, инновационных инженерах. И этот комплекс специальностей, наук, дисциплин, о котором вы сказали, даст возможность в том числе на рынке труда выбрать самые интересные направления. Сейчас у нас очень низкий уровень безработицы. У нас достаточно востребованы кадры. Но квалифицированные кадры — это всегда бриллиант для научных заведений, заводов, фабрик, компаний», — подчеркнул Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ стремятся избавиться от технологической зависимости и построить в стране экономику нового типа, которая будет функционировать за счет внутренних ресурсов. Поэтому премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал инженеров самой востребованной профессией в России и задает соответствующие тренды в образовании. Так директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал URA.RU итоги встречи главы правительства с ректором МГУ Виктором Садовничим. «Мишустин, уделяя внимание новым прикладным специальностям, стремится избавиться от технологической зависимости, решить проблему импортозамещения, построить в стране экономику нового типа, которая сможет функционировать за счет внутренних ресурсов. Российские ученые всегда высоко ценились в мире, совершали прорывные научные открытия. Это было, есть и будет нашим конкурентным преимуществом, на которое правительство РФ, судя по всему, решило сделать ставку», — сказал Орлов. Делая упор на подготовку кадров по таким специальностям, как биоинженерия и биоинформатика, премьер дает понять, что стремится не только работать на опережение, но и совершить прорыв в медицине, считает политолог. «От того, насколько глубоким и качественным будет образование у российских студентов, зависит количество и скорость научных открытий, способных, в том числе, найти лекарство от рака и других смертельных заболеваний», — подчеркнул Орлов. В Десятилетие науки и технологий научные исследования приобретают особую значимость, подчеркнул в ходе беседы Мишустин. В рамках госпрограммы научно-технического развития планируется затратить более триллиона рублей. Премьер положительно оценил программу фундаментальной инженерии, над которой работает МГУ. 15 лет назад открылся факультет наук о материалах, затем — биоинженерии и биоинформатики, а на базе Академии наук появился факультет физико-химической инженерии. По словам Садовничего, эти факультеты пользуются популярностью у абитуриентов. «Уверен, что новая специальность будет востребована ребятами, потому что сейчас колоссальные потребности в грамотных, умных, современных, инновационных инженерах. И этот комплекс специальностей, наук, дисциплин, о котором вы сказали, даст возможность в том числе на рынке труда выбрать самые интересные направления. Сейчас у нас очень низкий уровень безработицы. У нас достаточно востребованы кадры. Но квалифицированные кадры — это всегда бриллиант для научных заведений, заводов, фабрик, компаний», — подчеркнул Мишустин.