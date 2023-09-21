Власти РФ обеспокоились из-за сокращения числа 30-летних работников

Голикова: количество сотрудников в возрасте от 30 до 39 лет сократилось на 30%

21 сентября 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Работники от 30 до 39 лет являются наиболее востребованными, сказала Татьяна Голикова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти России обеспокоены значительным сокращением работников в возрасте от 30 до 39 лет, так как это наиболее адаптивный и востребованный персонал. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». «Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный», — сказала Татьяна Голикова. Ее слова приводит корреспондент URA.RU. Она уточнила, что количество таких сотрудников в ближайшее время сократилось на 30%. Тем не менее по ее словам, возросло число более молодых и более возрастных граждан. Ранее Голикова заявила, что правительство РФ делает все возможное для ликвидации дисбаланса на рынке труда, связанного с кадровой нехваткой. По ее словам, соответствующий процесс должен занять не более трех лет.

Власти России обеспокоены значительным сокращением работников в возрасте от 30 до 39 лет, так как это наиболее адаптивный и востребованный персонал. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». «Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный», — сказала Татьяна Голикова. Ее слова приводит корреспондент URA.RU. Она уточнила, что количество таких сотрудников в ближайшее время сократилось на 30%. Тем не менее по ее словам, возросло число более молодых и более возрастных граждан. Ранее Голикова заявила, что правительство РФ делает все возможное для ликвидации дисбаланса на рынке труда, связанного с кадровой нехваткой. По ее словам, соответствующий процесс должен занять не более трех лет.