Власти РФ обеспокоились из-за сокращения числа 30-летних работников

Голикова: количество сотрудников в возрасте от 30 до 39 лет сократилось на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работники от 30 до 39 лет являются наиболее востребованными, сказала Татьяна Голикова Фото:

Власти России обеспокоены значительным сокращением работников в возрасте от 30 до 39 лет, так как это наиболее адаптивный и востребованный персонал. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России».

«Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный», — сказала Татьяна Голикова. Ее слова приводит корреспондент URA.RU.

Она уточнила, что количество таких сотрудников в ближайшее время сократилось на 30%. Тем не менее по ее словам, возросло число более молодых и более возрастных граждан.

Ранее Голикова заявила, что правительство РФ делает все возможное для ликвидации дисбаланса на рынке труда, связанного с кадровой нехваткой. По ее словам, соответствующий процесс должен занять не более трех лет.

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Власти России обеспокоены значительным сокращением работников в возрасте от 30 до 39 лет, так как это наиболее адаптивный и востребованный персонал. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». «Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный», — сказала Татьяна Голикова. Ее слова приводит корреспондент URA.RU. Она уточнила, что количество таких сотрудников в ближайшее время сократилось на 30%. Тем не менее по ее словам, возросло число более молодых и более возрастных граждан. Ранее Голикова заявила, что правительство РФ делает все возможное для ликвидации дисбаланса на рынке труда, связанного с кадровой нехваткой. По ее словам, соответствующий процесс должен занять не более трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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