02 декабря 2023

Жители Широкой речки в Екатеринбурге пожаловались на пропажу интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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На Широкой речке вечером 3 декабря пропал интернет Фото:

В микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге пропал интернет. Не только в домах, но и в магазинах. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей.

«На Широкой речке лег весь интернет: Ростелеком, Инсис, Планета, Мотив, МТС. Даже в магазинах кассы не работают, все за наличку», — рассказал собеседник.

Корреспондент URA.RU отправил запросы вышеперечисленным интернет-провайдерам. На момент публикации новости ответы не поступили. При этом читатели из Академического района отмечают, что у них с интернетом все хорошо.

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В микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге пропал интернет. Не только в домах, но и в магазинах. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей. «На Широкой речке лег весь интернет: Ростелеком, Инсис, Планета, Мотив, МТС. Даже в магазинах кассы не работают, все за наличку», — рассказал собеседник. Корреспондент URA.RU отправил запросы вышеперечисленным интернет-провайдерам. На момент публикации новости ответы не поступили. При этом читатели из Академического района отмечают, что у них с интернетом все хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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