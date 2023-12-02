Жители Широкой речки в Екатеринбурге пожаловались на пропажу интернета

03 декабря 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

На Широкой речке вечером 3 декабря пропал интернет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге пропал интернет. Не только в домах, но и в магазинах. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей. «На Широкой речке лег весь интернет: Ростелеком, Инсис, Планета, Мотив, МТС. Даже в магазинах кассы не работают, все за наличку», — рассказал собеседник. Корреспондент URA.RU отправил запросы вышеперечисленным интернет-провайдерам. На момент публикации новости ответы не поступили. При этом читатели из Академического района отмечают, что у них с интернетом все хорошо.

В микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге пропал интернет. Не только в домах, но и в магазинах. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей. «На Широкой речке лег весь интернет: Ростелеком, Инсис, Планета, Мотив, МТС. Даже в магазинах кассы не работают, все за наличку», — рассказал собеседник. Корреспондент URA.RU отправил запросы вышеперечисленным интернет-провайдерам. На момент публикации новости ответы не поступили. При этом читатели из Академического района отмечают, что у них с интернетом все хорошо.