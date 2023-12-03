В Челябинской области назвали размер штрафов за парковку у контейнеров

Челябинское минэкологии введет штраф пять тысяч рублей за парковку у контейнеров

04 декабря 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Из-за заставленных машинами контейнерных площадок мусоровозы не могут своевременно вывозить мусор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области водителей, которые паркуются возле контейнерной площадки и мешают мусоровозам. Их намерены наказывать штрафами в размере пяти тысяч рублей. Об этом заявил министр экологии региона Сергей Лихачев. «В 2024 году в регионе планируется начать строительство сложной системы контроля за наполнением контейнерных площадок, которая позволит также фиксировать номера припаркованных автомобилей, мешающих вывозу мусора. Штраф за такую парковку предусмотрен в размере пяти тысяч рублей», — заявил Лихачев во время прямого эфира «Гранады пресс». Министр экологии региона отметил, что не будет пока раскрывать всех секретов работы новой структуры контроля, однако одной из них станет система видеонаблюдения. По его словам, очень часто мусоровозы не могут своевременно вывезти мусор из-за припаркованных автомобилей. Новая мера позволит наказывать таких водителей рублем и в дальнейшем уменьшить количество таких нарушений.

В Челябинской области водителей, которые паркуются возле контейнерной площадки и мешают мусоровозам. Их намерены наказывать штрафами в размере пяти тысяч рублей. Об этом заявил министр экологии региона Сергей Лихачев. «В 2024 году в регионе планируется начать строительство сложной системы контроля за наполнением контейнерных площадок, которая позволит также фиксировать номера припаркованных автомобилей, мешающих вывозу мусора. Штраф за такую парковку предусмотрен в размере пяти тысяч рублей», — заявил Лихачев во время прямого эфира «Гранады пресс». Министр экологии региона отметил, что не будет пока раскрывать всех секретов работы новой структуры контроля, однако одной из них станет система видеонаблюдения. По его словам, очень часто мусоровозы не могут своевременно вывезти мусор из-за припаркованных автомобилей. Новая мера позволит наказывать таких водителей рублем и в дальнейшем уменьшить количество таких нарушений.