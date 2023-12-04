04 декабря 2023

Жительница ХМАО повредила машину ДПС, пытаясь отбить задержанного мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, полиция, авария, гибдд, дпс
Супруги оказали сопротивление сотрудникам полиции Фото:

В ХМАО местная жительница повредила автомобиль дорожно-патрульной службы, пытаясь отбить задержанного мужа. Информация об этом размещена на сайте Ханты-Мансийского районного суда.

«На место задержания прибыла его [мужчины] супруга которая из мести, в ответ на указанные законные действия сотрудников полиции умышленно, с целью повреждения патрульного автомобиля ДПС „Volkswagen Polo“ нанесла множественные удары ногами по заднему бамперу, заднему правому фонарю, и сорвав с автомобиля государственный регистрационный знак с номерной рамкой, ударила им по крышке багажника автомобиля», — сообщается в картотеке по уголовному делу. Сам же мужчина был задержан за административное правонарушение. Он также отказывался подчиняться требованиям полицейских и предъявлять права на управление автомобилем.

Суд признал женщину виновной по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ей назначен штраф в 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель Hummer оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД при задержании. Мужчина вел себя агрессивно, был задержан и доставлен в отдел полиции.

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В ХМАО местная жительница повредила автомобиль дорожно-патрульной службы, пытаясь отбить задержанного мужа. Информация об этом размещена на сайте Ханты-Мансийского районного суда. «На место задержания прибыла его [мужчины] супруга которая из мести, в ответ на указанные законные действия сотрудников полиции умышленно, с целью повреждения патрульного автомобиля ДПС „Volkswagen Polo“ нанесла множественные удары ногами по заднему бамперу, заднему правому фонарю, и сорвав с автомобиля государственный регистрационный знак с номерной рамкой, ударила им по крышке багажника автомобиля», — сообщается в картотеке по уголовному делу. Сам же мужчина был задержан за административное правонарушение. Он также отказывался подчиняться требованиям полицейских и предъявлять права на управление автомобилем. Суд признал женщину виновной по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ей назначен штраф в 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель Hummer оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД при задержании. Мужчина вел себя агрессивно, был задержан и доставлен в отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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