Жительница ХМАО повредила машину ДПС, пытаясь отбить задержанного мужа

В ХМАО местная жительница повредила автомобиль дорожно-патрульной службы, пытаясь отбить задержанного мужа. Информация об этом размещена на сайте Ханты-Мансийского районного суда.
«На место задержания прибыла его [мужчины] супруга которая из мести, в ответ на указанные законные действия сотрудников полиции умышленно, с целью повреждения патрульного автомобиля ДПС „Volkswagen Polo“ нанесла множественные удары ногами по заднему бамперу, заднему правому фонарю, и сорвав с автомобиля государственный регистрационный знак с номерной рамкой, ударила им по крышке багажника автомобиля», — сообщается в картотеке по уголовному делу. Сам же мужчина был задержан за административное правонарушение. Он также отказывался подчиняться требованиям полицейских и предъявлять права на управление автомобилем.
Суд признал женщину виновной по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ей назначен штраф в 60 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель Hummer оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД при задержании. Мужчина вел себя агрессивно, был задержан и доставлен в отдел полиции.
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