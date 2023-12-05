На северо-западе Челябинска расширят площадь будущего ТРК. Скрин

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Площадь земли под застройку составляет почти 3 тысячи 890 квадратных метров Фото:

В Челябинске планируют увеличить площадь строительства торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в Калининском районе за счет снижения процента озеленения территории. Общественные обсуждения на эту тему будут проходить в Челябинске с 5 по 26 декабря, сообщается в документации на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве торгово-развлекательного центра на земельном участке в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с минимальным отступом от границ красных линий 0 м (нормативное значение — 3 м) и минимальным процентом озеленения — 11 процентов (нормативное — 15 процентов) по адресу: улица Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска. Общественные обсуждения провести в Челябинске с 5 по 26 декабря 2023 года», — сообщается на сайте.

Согласно документации, земля под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне. На участке уже есть построенное нежилое здание площадью 976 квадратных метров. Согласно данным кадастровой карты, площадь земли под застройку составляет почти 4 тысячи квадратных метров. Участок предназначен под размещение многоэтажной автостоянки и объектов торговли.

Ранее в Калининском районе Челябинска в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской набережной, Академика Макеева мэрия одобрила строительство нового торгово-развлекательного комплекса. Инициатором проекта выступает компания ООО «Содействие».

Согласно документации, земля под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне
Согласно документации, земля под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне
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В Челябинске планируют увеличить площадь строительства торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в Калининском районе за счет снижения процента озеленения территории. Общественные обсуждения на эту тему будут проходить в Челябинске с 5 по 26 декабря, сообщается в документации на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве торгово-развлекательного центра на земельном участке в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с минимальным отступом от границ красных линий 0 м (нормативное значение — 3 м) и минимальным процентом озеленения — 11 процентов (нормативное — 15 процентов) по адресу: улица Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска. Общественные обсуждения провести в Челябинске с 5 по 26 декабря 2023 года», — сообщается на сайте. Согласно документации, земля под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне. На участке уже есть построенное нежилое здание площадью 976 квадратных метров. Согласно данным кадастровой карты, площадь земли под застройку составляет почти 4 тысячи квадратных метров. Участок предназначен под размещение многоэтажной автостоянки и объектов торговли. Ранее в Калининском районе Челябинска в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской набережной, Академика Макеева мэрия одобрила строительство нового торгово-развлекательного комплекса. Инициатором проекта выступает компания ООО «Содействие».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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