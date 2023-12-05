Площадь земли под застройку составляет почти 3 тысячи 890 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске планируют увеличить площадь строительства торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в Калининском районе за счет снижения процента озеленения территории. Общественные обсуждения на эту тему будут проходить в Челябинске с 5 по 26 декабря, сообщается в документации на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве торгово-развлекательного центра на земельном участке в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с минимальным отступом от границ красных линий 0 м (нормативное значение — 3 м) и минимальным процентом озеленения — 11 процентов (нормативное — 15 процентов) по адресу: улица Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска. Общественные обсуждения провести в Челябинске с 5 по 26 декабря 2023 года», — сообщается на сайте.

Согласно документации, земля под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне. На участке уже есть построенное нежилое здание площадью 976 квадратных метров. Согласно данным кадастровой карты, площадь земли под застройку составляет почти 4 тысячи квадратных метров. Участок предназначен под размещение многоэтажной автостоянки и объектов торговли.

Ранее в Калининском районе Челябинска в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской набережной, Академика Макеева мэрия одобрила строительство нового торгово-развлекательного комплекса. Инициатором проекта выступает компания ООО «Содействие».

Согласно документации, земля под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне Скрин: кадастровая карта г. Челябинска