Полина Захарова на заседании суда была в маске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 6 декабря отправил под арест первого замначальника регионального управления службы судебных приставов Полину Захарову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, эту меру пресечения просил для Захаровой представитель СК.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Захаровой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц и 30 суток, то есть до 4 февраля», зачитала решение судья Неля Яруллина.

Часть заседания, где заслушивались подробности уголовного дела Захаровой, сделали закрытой для прессы. На этом настаивала сама обвиняемая и ее защита, ссылаясь на то, что будут зачитаны материалы, касающиеся семейной и врачебной тайны. Представители гособвинения также выступили против присутствия журналистов, так как расследование находится в активной фазе и будут исследованы материалы, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности. Прессу пустили только на оглашение решения судьи.

Захарову задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления полномочиями. По версии следствия, в 2020 году она помогла своему знакомому, сняв арест с его имущества на сумму около 250 тысяч рублей. По месту работы и жительства Захаровой проводились следственные мероприятия. В пресс-службе УФСПП по региону от комментариев воздерживаются.

Захарову суд отправил под домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU