Челябинского сенатора приняли в клуб олигархов

Член Совета Федерации Цепкин вступил в ряды СПП Челябинской области

07 декабря 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Цепкин стал рядовым членом челябинского СПП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) в ряды СПП принят сенатор от региона Олег Цепкин. Как передает корреспондент URA.RU, за это решение проголосовали единогласно все члены правления. «Рассматривается вопрос о принятии члена Совета Федерации Олега Цепкина. Его рекомендовали члены правления Павел Киселев, Константин Струков и Павел Шиляев», — прозвучало на заседании СПП. Цепкин пояснил, что собирается быть рядовым членом СПП. Этот вопрос уже был рассмотрен в правовом управлении Совета Федерации и никаких возможных нарушений не выявлено. За принятие Цепкина в ряды СПП все проголосовали единогласно. На этом же заседании было подписано трехстороннее соглашение на 2024—2026 годы между правительством области, СПП и региональной федерацией профсоюзов. От имени властей региона соглашение подписал губернатор Алексей Текслер. Такие соглашения заключаются раз в несколько лет. На этот раз в нем прописали новые пункты о помощи и защите участников СВО.

На заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) в ряды СПП принят сенатор от региона Олег Цепкин. Как передает корреспондент URA.RU, за это решение проголосовали единогласно все члены правления. «Рассматривается вопрос о принятии члена Совета Федерации Олега Цепкина. Его рекомендовали члены правления Павел Киселев, Константин Струков и Павел Шиляев», — прозвучало на заседании СПП. Цепкин пояснил, что собирается быть рядовым членом СПП. Этот вопрос уже был рассмотрен в правовом управлении Совета Федерации и никаких возможных нарушений не выявлено. За принятие Цепкина в ряды СПП все проголосовали единогласно. На этом же заседании было подписано трехстороннее соглашение на 2024—2026 годы между правительством области, СПП и региональной федерацией профсоюзов. От имени властей региона соглашение подписал губернатор Алексей Текслер. Такие соглашения заключаются раз в несколько лет. На этот раз в нем прописали новые пункты о помощи и защите участников СВО.