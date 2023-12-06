06 декабря 2023

Челябинского сенатора приняли в клуб олигархов

Член Совета Федерации Цепкин вступил в ряды СПП Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Спп. Челябинск
Цепкин стал рядовым членом челябинского СПП Фото:

На заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) в ряды СПП принят сенатор от региона Олег Цепкин. Как передает корреспондент URA.RU, за это решение проголосовали единогласно все члены правления.

«Рассматривается вопрос о принятии члена Совета Федерации Олега Цепкина. Его рекомендовали члены правления Павел Киселев, Константин Струков и Павел Шиляев», — прозвучало на заседании СПП.

Цепкин пояснил, что собирается быть рядовым членом СПП. Этот вопрос уже был рассмотрен в правовом управлении Совета Федерации и никаких возможных нарушений не выявлено. За принятие Цепкина в ряды СПП все проголосовали единогласно.

На этом же заседании было подписано трехстороннее соглашение на 2024—2026 годы между правительством области, СПП и региональной федерацией профсоюзов. От имени властей региона соглашение подписал губернатор Алексей Текслер. Такие соглашения заключаются раз в несколько лет. На этот раз в нем прописали новые пункты о помощи и защите участников СВО.

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На заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) в ряды СПП принят сенатор от региона Олег Цепкин. Как передает корреспондент URA.RU, за это решение проголосовали единогласно все члены правления. «Рассматривается вопрос о принятии члена Совета Федерации Олега Цепкина. Его рекомендовали члены правления Павел Киселев, Константин Струков и Павел Шиляев», — прозвучало на заседании СПП. Цепкин пояснил, что собирается быть рядовым членом СПП. Этот вопрос уже был рассмотрен в правовом управлении Совета Федерации и никаких возможных нарушений не выявлено. За принятие Цепкина в ряды СПП все проголосовали единогласно. На этом же заседании было подписано трехстороннее соглашение на 2024—2026 годы между правительством области, СПП и региональной федерацией профсоюзов. От имени властей региона соглашение подписал губернатор Алексей Текслер. Такие соглашения заключаются раз в несколько лет. На этот раз в нем прописали новые пункты о помощи и защите участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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