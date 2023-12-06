Пять человек погибли после столкновения большегрузов в Краснодарском крае

В Краснодарском крае произошло ДТП
В Краснодарском крае произошло ДТП, столкнулись микроавтобус и два большегруза. Погибли пять человек, еще несколько госпитализированы, передали в МВД по региону.
«Два большегруза и микроавтобус столкнулись на трассе в Краснодарском крае, пять человек погибли», -передает ТАСС сообщение МВД. Также в министерстве заявили о двух пострадавших, сейчас они госпитализированы.
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