Пять человек погибли после столкновения большегрузов в Краснодарском крае

07 декабря 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

В Краснодарском крае произошло ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Краснодарском крае произошло ДТП, столкнулись микроавтобус и два большегруза. Погибли пять человек, еще несколько госпитализированы, передали в МВД по региону. «Два большегруза и микроавтобус столкнулись на трассе в Краснодарском крае, пять человек погибли», -передает ТАСС сообщение МВД. Также в министерстве заявили о двух пострадавших, сейчас они госпитализированы.

В Краснодарском крае произошло ДТП, столкнулись микроавтобус и два большегруза. Погибли пять человек, еще несколько госпитализированы, передали в МВД по региону. «Два большегруза и микроавтобус столкнулись на трассе в Краснодарском крае, пять человек погибли», -передает ТАСС сообщение МВД. Также в министерстве заявили о двух пострадавших, сейчас они госпитализированы.