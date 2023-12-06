06 декабря 2023

Пять человек погибли после столкновения большегрузов в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае произошло ДТП Фото:

В Краснодарском крае произошло ДТП, столкнулись микроавтобус и два большегруза. Погибли пять человек, еще несколько госпитализированы, передали в МВД по региону.

«Два большегруза и микроавтобус столкнулись на трассе в Краснодарском крае, пять человек погибли», -передает ТАСС сообщение МВД. Также в министерстве заявили о двух пострадавших, сейчас они госпитализированы.

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В Краснодарском крае произошло ДТП, столкнулись микроавтобус и два большегруза. Погибли пять человек, еще несколько госпитализированы, передали в МВД по региону. «Два большегруза и микроавтобус столкнулись на трассе в Краснодарском крае, пять человек погибли», -передает ТАСС сообщение МВД. Также в министерстве заявили о двух пострадавших, сейчас они госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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