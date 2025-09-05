Ушаков раскрыл детали предстоящего визита Ким Чен Ына в Россию

Ушаков: пока не определены сроки визита Ким Чен Ына в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ушаков заявил, что в России ждут приезда Ким Чен Ына
Ушаков заявил, что в России ждут приезда Ким Чен Ына Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Сроки визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не определены. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков

«Просто очередь председателя государственных дел (КНДР) к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно», — заявил Ушаков. Об этом он сообщил отвечая на вопросы журналистов на полях Восточного экономического форума.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Китай с рабочим визитом. За время поездки российский лидер провел ряд встреч. Среди его собеседников был и глава КНДР Ким Чен Ын.

Переговоры с северокорейским лидером длились около двух с половиной часов, из которых час Путин и Ким Чен Ын беседовали тет-а-тет без присутствия делегаций. Позже глава РФ пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Москву, передает RT.

В 2025 году Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой форума стало развитие сотрудничества на Дальнем Востоке ради мира и процветания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сроки визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не определены. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков «Просто очередь председателя государственных дел (КНДР) к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно», — заявил Ушаков. Об этом он сообщил отвечая на вопросы журналистов на полях Восточного экономического форума. Ранее президент России Владимир Путин посетил Китай с рабочим визитом. За время поездки российский лидер провел ряд встреч. Среди его собеседников был и глава КНДР Ким Чен Ын. Переговоры с северокорейским лидером длились около двух с половиной часов, из которых час Путин и Ким Чен Ын беседовали тет-а-тет без присутствия делегаций. Позже глава РФ пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Москву, передает RT. В 2025 году Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой форума стало развитие сотрудничества на Дальнем Востоке ради мира и процветания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...