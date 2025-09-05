Ушаков раскрыл детали предстоящего визита Ким Чен Ына в Россию

Сроки визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не определены. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков
«Просто очередь председателя государственных дел (КНДР) к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно», — заявил Ушаков. Об этом он сообщил отвечая на вопросы журналистов на полях Восточного экономического форума.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Китай с рабочим визитом. За время поездки российский лидер провел ряд встреч. Среди его собеседников был и глава КНДР Ким Чен Ын.
Переговоры с северокорейским лидером длились около двух с половиной часов, из которых час Путин и Ким Чен Ын беседовали тет-а-тет без присутствия делегаций. Позже глава РФ пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Москву, передает RT.
В 2025 году Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой форума стало развитие сотрудничества на Дальнем Востоке ради мира и процветания.
