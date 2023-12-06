06 декабря 2023

Полиция Ханты-Мансийска ищет мужчину, который выкинул щенков на мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для складирования снега компании ЮВИС. Сургут, щенки
Житель Ханты-Мансийска оставил 11 щенков на морозе Фото:

Полиция Ханты-Мансийска проводит проверку после публикации в социальных сетях информации о том, что местный житель выкинул 11 щенков на улицу при аномально холодной температуре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«По данному факту по публикации в социальных сетях проводится проверка сотрудниками полиции. Обращений никаких не поступало», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе полиции.

В соцсети «ВКонтакте» 7 декабря появилась информация о том, что мужчина в Ханты-Мансийске выгрузил из автомобиля и оставил 11 щенков возле мусорного бака. Его действия записала камера наружного наблюдения. Полиция проводит проверку, собак взяли на передержку неравнодушные местные жители.

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Полиция Ханты-Мансийска проводит проверку после публикации в социальных сетях информации о том, что местный житель выкинул 11 щенков на улицу при аномально холодной температуре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «По данному факту по публикации в социальных сетях проводится проверка сотрудниками полиции. Обращений никаких не поступало», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе полиции. В соцсети «ВКонтакте» 7 декабря появилась информация о том, что мужчина в Ханты-Мансийске выгрузил из автомобиля и оставил 11 щенков возле мусорного бака. Его действия записала камера наружного наблюдения. Полиция проводит проверку, собак взяли на передержку неравнодушные местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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