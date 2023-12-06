Полиция Ханты-Мансийска ищет мужчину, который выкинул щенков на мороз

07 декабря 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Житель Ханты-Мансийска оставил 11 щенков на морозе Фото: Алексей Андронов © URA.RU Полиция Ханты-Мансийска проводит проверку после публикации в социальных сетях информации о том, что местный житель выкинул 11 щенков на улицу при аномально холодной температуре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «По данному факту по публикации в социальных сетях проводится проверка сотрудниками полиции. Обращений никаких не поступало», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе полиции. В соцсети «ВКонтакте» 7 декабря появилась информация о том, что мужчина в Ханты-Мансийске выгрузил из автомобиля и оставил 11 щенков возле мусорного бака. Его действия записала камера наружного наблюдения. Полиция проводит проверку, собак взяли на передержку неравнодушные местные жители.

Полиция Ханты-Мансийска проводит проверку после публикации в социальных сетях информации о том, что местный житель выкинул 11 щенков на улицу при аномально холодной температуре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «По данному факту по публикации в социальных сетях проводится проверка сотрудниками полиции. Обращений никаких не поступало», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе полиции. В соцсети «ВКонтакте» 7 декабря появилась информация о том, что мужчина в Ханты-Мансийске выгрузил из автомобиля и оставил 11 щенков возле мусорного бака. Его действия записала камера наружного наблюдения. Полиция проводит проверку, собак взяли на передержку неравнодушные местные жители.