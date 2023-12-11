В челябинском поселке Каштак пытаются устранить крупную аварию на водоводе. Фото

11 декабря 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Сколько продлятся работы по устранению аварии, станет известно после проверки состояния сетей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинский поселок Каштак продолжает оставаться без водоснабжения. На данный момент подтверждена необходимость замены сразу трех задвижкек, расположенных на водоводах. Их не могут проверить из-за того, что механизмы находятся под дном ручья. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе мэрии. «Часть домов остается без водоснабжения, часть получает воду в полном объеме или на сниженных параметрах. Подтверждена необходимость замены трех задвижек, которые расположены на водоводах, проходящих под дном ручья. Это существенно затрудняет оперативную оценку состояния сетей», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, работы ведутся в колодце на одном берегу ручья, затем бригада перейдет на другой берег. После замены задвижек будет проведена проверка водоводов, возможно, что по одному из них вода будет подана потребителям. В случае аварийного состояния обоих трубопроводов, специалистам придется бурить, чтобы проложить новый водовод, что может занять несколько дней. В челябинском поселке Каштак рабочие второй день не могут восстановить водоснабжение после аварии на водопроводе. Часть поселка получает воду, часть остается без холодной воды, часть получает воду на сниженных параметрах. Челябинский поселок Каштак продолжает оставаться без водоснабжения Фото: администрация г. Челябинск Подтверждена необходимость замены трех задвижек, которые расположены на водоводах, проходящих под дном ручья, что существенно затрудняет оперативную оценку состояния сетей Фото: администрация г. Челябинск В случае аварийного состояния обоих трубопроводов, специалистам придется бурить, чтобы проложить новый водовод, что может занять несколько дней Фото: администрация г. Челябинск

Челябинский поселок Каштак продолжает оставаться без водоснабжения. На данный момент подтверждена необходимость замены сразу трех задвижкек, расположенных на водоводах. Их не могут проверить из-за того, что механизмы находятся под дном ручья. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе мэрии. «Часть домов остается без водоснабжения, часть получает воду в полном объеме или на сниженных параметрах. Подтверждена необходимость замены трех задвижек, которые расположены на водоводах, проходящих под дном ручья. Это существенно затрудняет оперативную оценку состояния сетей», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, работы ведутся в колодце на одном берегу ручья, затем бригада перейдет на другой берег. После замены задвижек будет проведена проверка водоводов, возможно, что по одному из них вода будет подана потребителям. В случае аварийного состояния обоих трубопроводов, специалистам придется бурить, чтобы проложить новый водовод, что может занять несколько дней. В челябинском поселке Каштак рабочие второй день не могут восстановить водоснабжение после аварии на водопроводе. Часть поселка получает воду, часть остается без холодной воды, часть получает воду на сниженных параметрах.