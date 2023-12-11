11 декабря 2023

Пермские моржи в мороз открыли купальный сезон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заплыв моржей. Екатеринбург, прорубь, зима, здоровый образ жизни, закаливание, зимний отдых, моржи
Участники клуба «Тонус» искупались в Каме Фото:

Пермские «моржи» в 30-ти градусный мороз устроили купание в Каме. Для этого в реке была изготовлена прорубь в несколько метров. О том, как проходило купание, горожане рассказали в сообществе клуба закаливания и зимнего плавания «Тонус» в соцсети «ВКонтакте», разместив фотографии.

«Мороз и солнце — день чудесный», — поделились своими эмоциями участники заплыва. URA.RU писало, что последние несколько дней в Перми держится морозная погода. Днем температура воздуха достигает минус 30 градусов.

Кроме того, 8 декабря пермские пловцы клуба «Тонус» приняли участие в турнире городов России по зимнему плаванию в городе Тюмень. Участники преодолели дистанцию в 500 метров в экстремальных погодных условиях: температура воздуха в этот день составила минус 35 градусов, а воды 0,5 градусов Цельсия.

В мае «моржи» в Перми устроили заплыв в честь Дня Победы. Они проплыли по Каме больше километра, водрузив на спасательный круг копию знамени Победы.

Участников клуба зимнего плавания не испугал 30-градусный мороз
Участников клуба зимнего плавания не испугал 30-градусный мороз
Фото:

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Пермские «моржи» в 30-ти градусный мороз устроили купание в Каме. Для этого в реке была изготовлена прорубь в несколько метров. О том, как проходило купание, горожане рассказали в сообществе клуба закаливания и зимнего плавания «Тонус» в соцсети «ВКонтакте», разместив фотографии. «Мороз и солнце — день чудесный», — поделились своими эмоциями участники заплыва. URA.RU писало, что последние несколько дней в Перми держится морозная погода. Днем температура воздуха достигает минус 30 градусов. Кроме того, 8 декабря пермские пловцы клуба «Тонус» приняли участие в турнире городов России по зимнему плаванию в городе Тюмень. Участники преодолели дистанцию в 500 метров в экстремальных погодных условиях: температура воздуха в этот день составила минус 35 градусов, а воды 0,5 градусов Цельсия. В мае «моржи» в Перми устроили заплыв в честь Дня Победы. Они проплыли по Каме больше километра, водрузив на спасательный круг копию знамени Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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