Пермские моржи в мороз открыли купальный сезон. Фото

12 декабря 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Участники клуба «Тонус» искупались в Каме Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермские «моржи» в 30-ти градусный мороз устроили купание в Каме. Для этого в реке была изготовлена прорубь в несколько метров. О том, как проходило купание, горожане рассказали в сообществе клуба закаливания и зимнего плавания «Тонус» в соцсети «ВКонтакте», разместив фотографии. «Мороз и солнце — день чудесный», — поделились своими эмоциями участники заплыва. URA.RU писало, что последние несколько дней в Перми держится морозная погода. Днем температура воздуха достигает минус 30 градусов. Кроме того, 8 декабря пермские пловцы клуба «Тонус» приняли участие в турнире городов России по зимнему плаванию в городе Тюмень. Участники преодолели дистанцию в 500 метров в экстремальных погодных условиях: температура воздуха в этот день составила минус 35 градусов, а воды 0,5 градусов Цельсия. В мае «моржи» в Перми устроили заплыв в честь Дня Победы. Они проплыли по Каме больше километра, водрузив на спасательный круг копию знамени Победы. Участников клуба зимнего плавания не испугал 30-градусный мороз Фото: «Моржи, Пермь, Клуб «Тонус», «ВКонтакте» https://vk.com/tonus59?ysclid=lq1vb5pd73986824948

Пермские «моржи» в 30-ти градусный мороз устроили купание в Каме. Для этого в реке была изготовлена прорубь в несколько метров. О том, как проходило купание, горожане рассказали в сообществе клуба закаливания и зимнего плавания «Тонус» в соцсети «ВКонтакте», разместив фотографии. «Мороз и солнце — день чудесный», — поделились своими эмоциями участники заплыва. URA.RU писало, что последние несколько дней в Перми держится морозная погода. Днем температура воздуха достигает минус 30 градусов. Кроме того, 8 декабря пермские пловцы клуба «Тонус» приняли участие в турнире городов России по зимнему плаванию в городе Тюмень. Участники преодолели дистанцию в 500 метров в экстремальных погодных условиях: температура воздуха в этот день составила минус 35 градусов, а воды 0,5 градусов Цельсия. В мае «моржи» в Перми устроили заплыв в честь Дня Победы. Они проплыли по Каме больше километра, водрузив на спасательный круг копию знамени Победы.