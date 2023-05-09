Пермские «моржи» в честь 9 Мая проплыли по Каме с копией знамени Победы. Видео

10 мая 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Пермяки проплыли по Каме 1,3 километра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми участники клубов закаливания и зимнего плавания устроили заплыв в честь 9 Мая. Пермяки проплыли по Каме свыше одного км, водрузив на спасательный круг копию знамени Победы. Своими впечатлениями «моржи» поделились в группе клуба «Тонус» в соцсети «ВКонтакте». «В этот знаменательный день клуб закаливания и зимнего плавания „Тонус“ и „Энергия“ провели „Заплыв Победы“ на 1350 метров вдоль центральной набережной», — говорится в соцсети. Гулявшие по набережной пермяки смогли наблюдать за тем, как проходит заплыв. В Перми 9 мая прошли десятки различных мероприятий, URA.RU рассказывало о происходящем в режиме онлайн. Центральным событием праздника стал парад на Октябрьской площади с участием военной техники. Завершился День Победы красочным салютом, который запустили с городского пляжа у Коммунального моста.

В Перми участники клубов закаливания и зимнего плавания устроили заплыв в честь 9 Мая. Пермяки проплыли по Каме свыше одного км, водрузив на спасательный круг копию знамени Победы. Своими впечатлениями «моржи» поделились в группе клуба «Тонус» в соцсети «ВКонтакте». «В этот знаменательный день клуб закаливания и зимнего плавания „Тонус“ и „Энергия“ провели „Заплыв Победы“ на 1350 метров вдоль центральной набережной», — говорится в соцсети. Гулявшие по набережной пермяки смогли наблюдать за тем, как проходит заплыв. В Перми 9 мая прошли десятки различных мероприятий, URA.RU рассказывало о происходящем в режиме онлайн. Центральным событием праздника стал парад на Октябрьской площади с участием военной техники. Завершился День Победы красочным салютом, который запустили с городского пляжа у Коммунального моста.