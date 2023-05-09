09 мая 2023

Пермские «моржи» в честь 9 Мая проплыли по Каме с копией знамени Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окунание в крещенскую купель на озере Шарташ. Екатеринбург , моржи, зимнее плавание
Пермяки проплыли по Каме 1,3 километра Фото:

В Перми участники клубов закаливания и зимнего плавания устроили заплыв в честь 9 Мая. Пермяки проплыли по Каме свыше одного км, водрузив на спасательный круг копию знамени Победы. Своими впечатлениями «моржи» поделились в группе клуба «Тонус» в соцсети «ВКонтакте».

«В этот знаменательный день клуб закаливания и зимнего плавания „Тонус“ и „Энергия“ провели „Заплыв Победы“ на 1350 метров вдоль центральной набережной», — говорится в соцсети. Гулявшие по набережной пермяки смогли наблюдать за тем, как проходит заплыв.

В Перми 9 мая прошли десятки различных мероприятий, URA.RU рассказывало о происходящем в режиме онлайн. Центральным событием праздника стал парад на Октябрьской площади с участием военной техники. Завершился День Победы красочным салютом, который запустили с городского пляжа у Коммунального моста.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми участники клубов закаливания и зимнего плавания устроили заплыв в честь 9 Мая. Пермяки проплыли по Каме свыше одного км, водрузив на спасательный круг копию знамени Победы. Своими впечатлениями «моржи» поделились в группе клуба «Тонус» в соцсети «ВКонтакте». «В этот знаменательный день клуб закаливания и зимнего плавания „Тонус“ и „Энергия“ провели „Заплыв Победы“ на 1350 метров вдоль центральной набережной», — говорится в соцсети. Гулявшие по набережной пермяки смогли наблюдать за тем, как проходит заплыв. В Перми 9 мая прошли десятки различных мероприятий, URA.RU рассказывало о происходящем в режиме онлайн. Центральным событием праздника стал парад на Октябрьской площади с участием военной техники. Завершился День Победы красочным салютом, который запустили с городского пляжа у Коммунального моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...