На фоне санкций на «Фарфор Сысерти» придумали сырье лучше, чем за границей

На «Фарфор Сысерти» разработали новый рецепт керамической массы

12 декабря 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Разработанный свердловскими технологами материал оказался белее, чем тот, который закупали до санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за санкции и боевых действий на Донбассе российская керамическая отрасль осталась без компонентов, из которых создают фарфоровые предметы. Но на заводе «Фарфор Сысерти» нашли выход и начали разрабатывать собственный материал, который планируют поставлять и другим производствам. Об этом сообщила директор предприятия Наталья Жердева. «После 90-х керамисты стали закупать компоненты фарфора либо на Донбассе, чтобы было подешевле, либо в Германии и Франции. В последнее время поставок не стало, а любое производство керамики — от зубов до унитаза, занимается разработкой и поиском материалов. К счастью, на „Фарфор Сысерти“ находился участок массозаготовок, который позволяет заготавливать в большом количестве собственное сырье», — рассказала Жердева на пресс-конференции в ТАСС. Разработанный в Сысерти материал начали делать из челябинского каолина. Выяснилось, что собственное сырье выходит по итогу более белым и дешевым по сравнению с донбасским фарфором. «Первые десять ведер из-под майонеза ЕЖК с образцами уехали по другим фарфоровым производствам. Будем ждать отзывы, первые тесты неплохие, хорошие характеристики материала. Возможно, участок массозаготовки, который есть на заводе, станет поставщиком для других производств», — считает директор предприятия. Массовое производство сырья могут запустить уже в январе—феврале 2024 года. В начале мая 2023 года Наталья Жердева возглавила «Фарфор Сысерти». По ее замыслу, заводу пора вливаться в тренды: расширять линейку продукции для масс-сектора, выходить на онлайн-маркеты и делать больше белой посуды в стиле IKEA. Также завод начал сотрудничество с лабораторией «Антихрупкость», благодаря которой были выпущены кружки в стиле конструктивизма. Новая посуда помогла предприятию в наращивании объема производства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за санкции и боевых действий на Донбассе российская керамическая отрасль осталась без компонентов, из которых создают фарфоровые предметы. Но на заводе «Фарфор Сысерти» нашли выход и начали разрабатывать собственный материал, который планируют поставлять и другим производствам. Об этом сообщила директор предприятия Наталья Жердева. «После 90-х керамисты стали закупать компоненты фарфора либо на Донбассе, чтобы было подешевле, либо в Германии и Франции. В последнее время поставок не стало, а любое производство керамики — от зубов до унитаза, занимается разработкой и поиском материалов. К счастью, на „Фарфор Сысерти“ находился участок массозаготовок, который позволяет заготавливать в большом количестве собственное сырье», — рассказала Жердева на пресс-конференции в ТАСС. Разработанный в Сысерти материал начали делать из челябинского каолина. Выяснилось, что собственное сырье выходит по итогу более белым и дешевым по сравнению с донбасским фарфором. «Первые десять ведер из-под майонеза ЕЖК с образцами уехали по другим фарфоровым производствам. Будем ждать отзывы, первые тесты неплохие, хорошие характеристики материала. Возможно, участок массозаготовки, который есть на заводе, станет поставщиком для других производств», — считает директор предприятия. Массовое производство сырья могут запустить уже в январе—феврале 2024 года. В начале мая 2023 года Наталья Жердева возглавила «Фарфор Сысерти». По ее замыслу, заводу пора вливаться в тренды: расширять линейку продукции для масс-сектора, выходить на онлайн-маркеты и делать больше белой посуды в стиле IKEA. Также завод начал сотрудничество с лабораторией «Антихрупкость», благодаря которой были выпущены кружки в стиле конструктивизма. Новая посуда помогла предприятию в наращивании объема производства.