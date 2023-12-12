В ХМАО рекордно выросли цены на вторичную недвижимость

В Ханты-Мансийском автономном округе за год рекордно выросла стоимость квартир на вторичном рынке. С конца 2022 года в Сургуте подобная недвижимость подорожала на 15%. Об этом говорят данные сервиса Restate.
«Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Сургуте сейчас доходит до 126 189 рублей. В середине декабря 2022 года сумма в этом сегменте была на уровне 109 686 рублей», — следует из данных сервиса. Нынешняя стоимость квадратного метра в городе является самой большой за год, согласно информации на сайте.
Риелторы отмечают, что вместе с ростом цен на вторичном рынке снизился и спрос в этом сегменте. Среди причин эксперты называют удорожание ипотеки на фоне повышения кредитных ставок. «На вторичную недвижимость стоит ориентироваться тем, кто не торопится с покупкой жилья», — добавляет риелтор из Сургута Денис Кравцов.
Ранее URA.RU рассказывало, когда в регионе ожидается падение цен на квартиры. Риелторы прогнозируют, что причиной для этого послужит как раз снижение интереса югорчан к покупке недвижимости.
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