В ХМАО рекордно выросли цены на вторичную недвижимость

За год цены на вторичную недвижимость в Сургуте выросли на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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За год вторичная недвижимость в Сургуте подорожала на 15% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за год рекордно выросла стоимость квартир на вторичном рынке. С конца 2022 года в Сургуте подобная недвижимость подорожала на 15%. Об этом говорят данные сервиса Restate.

«Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Сургуте сейчас доходит до 126 189 рублей. В середине декабря 2022 года сумма в этом сегменте была на уровне 109 686 рублей», — следует из данных сервиса. Нынешняя стоимость квадратного метра в городе является самой большой за год, согласно информации на сайте.

Риелторы отмечают, что вместе с ростом цен на вторичном рынке снизился и спрос в этом сегменте. Среди причин эксперты называют удорожание ипотеки на фоне повышения кредитных ставок. «На вторичную недвижимость стоит ориентироваться тем, кто не торопится с покупкой жилья», — добавляет риелтор из Сургута Денис Кравцов.

Ранее URA.RU рассказывало, когда в регионе ожидается падение цен на квартиры. Риелторы прогнозируют, что причиной для этого послужит как раз снижение интереса югорчан к покупке недвижимости.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за год рекордно выросла стоимость квартир на вторичном рынке. С конца 2022 года в Сургуте подобная недвижимость подорожала на 15%. Об этом говорят данные сервиса Restate. «Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Сургуте сейчас доходит до 126 189 рублей. В середине декабря 2022 года сумма в этом сегменте была на уровне 109 686 рублей», — следует из данных сервиса. Нынешняя стоимость квадратного метра в городе является самой большой за год, согласно информации на сайте. Риелторы отмечают, что вместе с ростом цен на вторичном рынке снизился и спрос в этом сегменте. Среди причин эксперты называют удорожание ипотеки на фоне повышения кредитных ставок. «На вторичную недвижимость стоит ориентироваться тем, кто не торопится с покупкой жилья», — добавляет риелтор из Сургута Денис Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, когда в регионе ожидается падение цен на квартиры. Риелторы прогнозируют, что причиной для этого послужит как раз снижение интереса югорчан к покупке недвижимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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