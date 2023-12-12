Врачи назвали самые распространенные профзаболевания среди жителей ХМАО

Самые частые профпатологии среди жителей Югры: вибрационная болезнь и тугоухость
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего профессиональным болезням подвержены работники нефтегазодобывающей отрасли Фото:

Чаще всего югорчане получают на работе такие профессиональные патологии, как вибрационная болезнь и тугоухость. В зоне риска находятся работники нефтегазодобывающей промышленности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили врачи «Центра профессиональной патологии» ХМАО.

«На первом месте — заболевания, связанные с воздействием общей и локальной производственной вибрации: вибрационная болезнь (444 установленное заболевание). На втором месте — заболевания, связанные с воздействием производственного шума: нейросенсорная тугоухость (243 установленных заболевания). На третьем месте — заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдельных органов и систем: радикулопатия и полинейропатия конечностей», — рассказали в окружном центре профпатологии.

Чаще всего вибрационная болезнь и нейросенсорная тугоухость встречаются среди югорчан, работающих в нефтегазодобывающей промышленности. Однако, по данным соцфонда ХМАО, к сферам повышенного риска получения профпатологий относится и сфера авиаперевозок и медицины.

В марте окружное отделение соцфонда реализует на территории Югры пилотный проект по предупреждению и выявлению таких заболеваний. На проект выделено более шести миллионов рублей. В рамках программы 29 югорчан получили помощь в центре реабилитации, оплату проезда к центру, дополнительный отпуск на период лечения. «При итоговом медицинском осмотре отмечено улучшение здоровья у всех специалистов, прошедших профилактические мероприятия», — сообщили журналисту в соцфонде Югры.

Ранее URA.RU писало о том, что работник «РН-Сервис» (дочернее общество «Роснефти») из Нижневартовска отсудил 600 тысяч рублей за вибрационную болезнь. Врачи рекомендовали мужчине избегать тяжелого труда, поэтому он больше не мог работать по специальности.

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Чаще всего югорчане получают на работе такие профессиональные патологии, как вибрационная болезнь и тугоухость. В зоне риска находятся работники нефтегазодобывающей промышленности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили врачи «Центра профессиональной патологии» ХМАО. «На первом месте — заболевания, связанные с воздействием общей и локальной производственной вибрации: вибрационная болезнь (444 установленное заболевание). На втором месте — заболевания, связанные с воздействием производственного шума: нейросенсорная тугоухость (243 установленных заболевания). На третьем месте — заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдельных органов и систем: радикулопатия и полинейропатия конечностей», — рассказали в окружном центре профпатологии. Чаще всего вибрационная болезнь и нейросенсорная тугоухость встречаются среди югорчан, работающих в нефтегазодобывающей промышленности. Однако, по данным соцфонда ХМАО, к сферам повышенного риска получения профпатологий относится и сфера авиаперевозок и медицины. В марте окружное отделение соцфонда реализует на территории Югры пилотный проект по предупреждению и выявлению таких заболеваний. На проект выделено более шести миллионов рублей. В рамках программы 29 югорчан получили помощь в центре реабилитации, оплату проезда к центру, дополнительный отпуск на период лечения. «При итоговом медицинском осмотре отмечено улучшение здоровья у всех специалистов, прошедших профилактические мероприятия», — сообщили журналисту в соцфонде Югры. Ранее URA.RU писало о том, что работник «РН-Сервис» (дочернее общество «Роснефти») из Нижневартовска отсудил 600 тысяч рублей за вибрационную болезнь. Врачи рекомендовали мужчине избегать тяжелого труда, поэтому он больше не мог работать по специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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