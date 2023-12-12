В Челябинске бывший недострой «Ленты» купил владелец екатеринбургских ТРК. Скрин

13 декабря 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Стартовая цена за недострой составляла 27,7 млн рублей, в итоге объект был продан за 37 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Мэрия Челябинска продала с торгов бывший недострой компании «Лента» Черкасской компании ООО КС «Проперти», которой владеет Валерий Чуватин из Екатеринбурга. Ему также принадлежат екатеринбургские ТРК «Глобус» и ТРЦ «Кит». Стартовая цена за недострой составляла 27,7 млн рублей, в итоге объект был продан за 37 млн рублей, сообщается на сайте мэрии. «Начальная цена недостроенного объекта, изъятого у ООО „Лента“ составляла 27,7 млн рублей. В результате победителем торгов компанией ООО КС „Просперти“ объект был приобретен за 36 млн рублей», — говорится на сайте. Это уже седьмой аукцион по продаже данного объекта. В торгах приняли участие три компании — ООО КС «Проперти», ООО «Технодром Урал» и ООО «Доки-плюс». В результате победу в торгах одержала фирма, которая на данный момент находится неподалеку от объекта. По данным базы «СБИС», компания зарегистрирована в ноябре 2023 года в Челябинске. Она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владеет компанией Валерий Чуватин из Екатеринбурга, которому принадлежат екатеринбургские ТРК «Глобус» и ТРЦ «Кит». Недострой расположен на границе Курчатовского и Металлургического районов. Объект площадью 12,36 тысячи квадратных метров имеет степень готовности 17%. Общая площадь участка составляет 54,39 тысячи квадратных метров. На участке разрешено построить торговый комплекс с приобъектной парковкой. Средства буду перечислены бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона Скрин: сайт администрации г. Челябинска Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Челябинска продала с торгов бывший недострой компании «Лента» Черкасской компании ООО КС «Проперти», которой владеет Валерий Чуватин из Екатеринбурга. Ему также принадлежат екатеринбургские ТРК «Глобус» и ТРЦ «Кит». Стартовая цена за недострой составляла 27,7 млн рублей, в итоге объект был продан за 37 млн рублей, сообщается на сайте мэрии. «Начальная цена недостроенного объекта, изъятого у ООО „Лента“ составляла 27,7 млн рублей. В результате победителем торгов компанией ООО КС „Просперти“ объект был приобретен за 36 млн рублей», — говорится на сайте. Это уже седьмой аукцион по продаже данного объекта. В торгах приняли участие три компании — ООО КС «Проперти», ООО «Технодром Урал» и ООО «Доки-плюс». В результате победу в торгах одержала фирма, которая на данный момент находится неподалеку от объекта. По данным базы «СБИС», компания зарегистрирована в ноябре 2023 года в Челябинске. Она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владеет компанией Валерий Чуватин из Екатеринбурга, которому принадлежат екатеринбургские ТРК «Глобус» и ТРЦ «Кит». Недострой расположен на границе Курчатовского и Металлургического районов. Объект площадью 12,36 тысячи квадратных метров имеет степень готовности 17%. Общая площадь участка составляет 54,39 тысячи квадратных метров. На участке разрешено построить торговый комплекс с приобъектной парковкой.