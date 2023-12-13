В среднем загородный коттедж с баней и сауной в регионе можно снять за шесть тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области в декабре 2023 года количество предложений по аренде загородных коттеджей с саунами и банями выросло на 41%. Сейчас в регионе сдается 660 таких объектов, в среднем коттеджи можно снять за шесть тысяч рублей в сутки, сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

«В преддверии новогодних праздников в „Авито Недвижимости“ изучили рынок краткосрочной аренды загородного жилья с саунами и банями. В Челябинской области объем предложения по краткосрочной аренде загородного жилья с саунами и банями вырос на 41% за год. Средняя стоимость краткосрочной аренды загородных объектов с саунами и банями в Челябинской области составляет шесть рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Как отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин, в Челябинске, как и в других городах России, 14% от всех путешественников выбирают загородные дома для отпуска. Люди ценят такие варианты за возможность разместиться компанией друзей или собрать в одном месте всю большую семью, наличие парковки, большое число комнат и дополнительные опции для досуга и отдыха, в том числе сауны и бани. В регионе на данный момент активно развивается сегмент краткосрочной аренды загородного жилья, что подтверждает и увеличение количества предложений о продаже данных объектов.

В целом по России цены на краткосрочную аренду частного жилья с саунами и банями снизились в Ростовской области (-14%), Удмуртии (-13%), в Вологодской области (-7%). Самое доступное жилье такого формата в конце 2023 года расположено в Дагестане и Алтайском крае (5 тысяч рублей за ночь), дороже всего объекты в Новосибирской области (12 тысяч рублей).

В России 14% от всех путешественников выбирают загородные дома для отпуска Инфографика: пресс-служба «Авито Недвижимость»