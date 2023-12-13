Мишустин пообещал подарить гитару девятилетней девочке из Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международная выставка форум "транспорт России". Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин исполнит желания трех детей Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарит гитару девятилетней жительнице Перми. Такое обещание он дал во время участия во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

«Ирина, Пермский край, город Пермь. Девять лет, мечтает о гитаре. Ирина, твое желание обязательно будет исполнено», — сказал Мишустин. Видео с участием в акции опубликовано ТАСС.

Глава кабмина снял с елки три открытки с желаниями детей. Мишустину также выпало исполнить желания восьмилетней Снежаны из Астрахани, которая хочет побывать на кондитерской фабрике, и шестилетнего Макара из Костромской области, мечтающего о детской железной дороге.

В 2022 году в акции «Елка желаний» принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ему выпали желания 11-летнего Павла из Пермского края, пятилетней Евы и восьмилетнего Дмитрия из ДНР.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарит гитару девятилетней жительнице Перми. Такое обещание он дал во время участия во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». «Ирина, Пермский край, город Пермь. Девять лет, мечтает о гитаре. Ирина, твое желание обязательно будет исполнено», — сказал Мишустин. Видео с участием в акции опубликовано ТАСС. Глава кабмина снял с елки три открытки с желаниями детей. Мишустину также выпало исполнить желания восьмилетней Снежаны из Астрахани, которая хочет побывать на кондитерской фабрике, и шестилетнего Макара из Костромской области, мечтающего о детской железной дороге. В 2022 году в акции «Елка желаний» принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ему выпали желания 11-летнего Павла из Пермского края, пятилетней Евы и восьмилетнего Дмитрия из ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...