Путин понизил Куйвашева в Госсовете

Президент РФ Владимир Путин исключил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из состава президиума Государственного Совета. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.
В составе руководящего органа Госсовета Куйвашев пробыл чуть больше года. Согласно новому указу, он будет обычным членом совета. Кроме него из президиума исключили еще девять человек.
Госсовет — государственный и консультативно-совещательный орган, состав которого формирует президент. Задача — обеспечить функционирование и взаимодействие органов власти, определение направлений внутренней и внешней политики и социально-экономического развития РФ.
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