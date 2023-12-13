13 декабря 2023

Путин понизил Куйвашева в Госсовете

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, путин владимир
Евгений Куйвашев (на фото справа) пробыл в президиуме Госсовета больше года Фото:

Президент РФ Владимир Путин исключил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из состава президиума Государственного Совета. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

В составе руководящего органа Госсовета Куйвашев пробыл чуть больше года. Согласно новому указу, он будет обычным членом совета. Кроме него из президиума исключили еще девять человек.

Госсовет — государственный и консультативно-совещательный орган, состав которого формирует президент. Задача — обеспечить функционирование и взаимодействие органов власти, определение направлений внутренней и внешней политики и социально-экономического развития РФ.

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Президент РФ Владимир Путин исключил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из состава президиума Государственного Совета. Указ об этом опубликован на портале правовой информации. В составе руководящего органа Госсовета Куйвашев пробыл чуть больше года. Согласно новому указу, он будет обычным членом совета. Кроме него из президиума исключили еще девять человек. Госсовет — государственный и консультативно-совещательный орган, состав которого формирует президент. Задача — обеспечить функционирование и взаимодействие органов власти, определение направлений внутренней и внешней политики и социально-экономического развития РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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