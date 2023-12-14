Путин высказался об отношениях с Арменией после выходок Пашиняна

Путин: в Армении происходят непростые процессы

14 декабря 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Путин считает, что Армения не заинтересована в выходе из СНГ и ОДКБ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с Арменией. Там происходят непростые процессы, связанные с Нагорным Карабахом. Об этом глава государства заявил в ходе «Итогов года». «Что касается Армении — там процессы непростые происходят, связанные с Карабахом. Но не мы же отказывались от Карабаха. Нас особо не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения. В этом есть и плюсы, и минусы. Так произошло», — подчеркнул российский лидер, трансляцию проводит URA.RU. Путин добавил, что несмотря на сложную ситуацию в Армении, Ереван не заинтересован в выходе из СНГ и ОДКБ. Он также выразил надежду, что, отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседаниях этих организаций связано лишь с внутренними процессами, а не нежеланием прекратить совместную работу.

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с Арменией. Там происходят непростые процессы, связанные с Нагорным Карабахом. Об этом глава государства заявил в ходе «Итогов года». «Что касается Армении — там процессы непростые происходят, связанные с Карабахом. Но не мы же отказывались от Карабаха. Нас особо не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения. В этом есть и плюсы, и минусы. Так произошло», — подчеркнул российский лидер, трансляцию проводит URA.RU. Путин добавил, что несмотря на сложную ситуацию в Армении, Ереван не заинтересован в выходе из СНГ и ОДКБ. Он также выразил надежду, что, отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседаниях этих организаций связано лишь с внутренними процессами, а не нежеланием прекратить совместную работу.