Путин высказался об отношениях с Арменией после выходок Пашиняна

Путин: в Армении происходят непростые процессы
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин считает, что Армения не заинтересована в выходе из СНГ и ОДКБ Фото:

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с Арменией. Там происходят непростые процессы, связанные с Нагорным Карабахом. Об этом глава государства заявил в ходе «Итогов года».

«Что касается Армении — там процессы непростые происходят, связанные с Карабахом. Но не мы же отказывались от Карабаха. Нас особо не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения. В этом есть и плюсы, и минусы. Так произошло», — подчеркнул российский лидер, трансляцию проводит URA.RU.

Путин добавил, что несмотря на сложную ситуацию в Армении, Ереван не заинтересован в выходе из СНГ и ОДКБ. Он также выразил надежду, что, отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседаниях этих организаций связано лишь с внутренними процессами, а не нежеланием прекратить совместную работу.

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Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с Арменией. Там происходят непростые процессы, связанные с Нагорным Карабахом. Об этом глава государства заявил в ходе «Итогов года». «Что касается Армении — там процессы непростые происходят, связанные с Карабахом. Но не мы же отказывались от Карабаха. Нас особо не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения. В этом есть и плюсы, и минусы. Так произошло», — подчеркнул российский лидер, трансляцию проводит URA.RU. Путин добавил, что несмотря на сложную ситуацию в Армении, Ереван не заинтересован в выходе из СНГ и ОДКБ. Он также выразил надежду, что, отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседаниях этих организаций связано лишь с внутренними процессами, а не нежеланием прекратить совместную работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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