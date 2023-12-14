Путин высказался об отношениях с Арменией после выходок Пашиняна

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с Арменией. Там происходят непростые процессы, связанные с Нагорным Карабахом. Об этом глава государства заявил в ходе «Итогов года».
«Что касается Армении — там процессы непростые происходят, связанные с Карабахом. Но не мы же отказывались от Карабаха. Нас особо не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения. В этом есть и плюсы, и минусы. Так произошло», — подчеркнул российский лидер, трансляцию проводит URA.RU.
Путин добавил, что несмотря на сложную ситуацию в Армении, Ереван не заинтересован в выходе из СНГ и ОДКБ. Он также выразил надежду, что, отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседаниях этих организаций связано лишь с внутренними процессами, а не нежеланием прекратить совместную работу.
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