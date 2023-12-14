В России резко упали доходы от экспорта нефти

14 декабря 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

По итогам октября доходы страны от нефтяных поставок за рубеж снизились на 25 миллионов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Доходы России от экспорта нефти за рубеж снизились на 17% — до 15,2 миллиарда долларов. Об этом сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). «Доходы РФ от нефтяных поставок за рубеж снизились на 17% к октябрю, до 15,2 млрд долларов», — сообщили в МЭА, передает ТАСС. Отмечается, что по итогам октября доходы страны от нефтяных поставок за рубеж снизились на 25 миллионов — до 18,34 миллиарда долларов. В сентябре из доклада МЭА стало известно, что Россия на 1,8 миллиарда долларов увеличила свои доходы от экспорта нефти. Отмечалось, что ежедневный экспорт нефти России вырос на 460 тысяч баррелей, достигнув отметки в 7,6 миллиона баррелей.

Доходы России от экспорта нефти за рубеж снизились на 17% — до 15,2 миллиарда долларов. Об этом сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). «Доходы РФ от нефтяных поставок за рубеж снизились на 17% к октябрю, до 15,2 млрд долларов», — сообщили в МЭА, передает ТАСС. Отмечается, что по итогам октября доходы страны от нефтяных поставок за рубеж снизились на 25 миллионов — до 18,34 миллиарда долларов. В сентябре из доклада МЭА стало известно, что Россия на 1,8 миллиарда долларов увеличила свои доходы от экспорта нефти. Отмечалось, что ежедневный экспорт нефти России вырос на 460 тысяч баррелей, достигнув отметки в 7,6 миллиона баррелей.