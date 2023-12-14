В Сургуте (ХМАО) неадекватный голый парень выбежал из дома на дорогу и залез на проезжающую машину, в которой ехала женщина. Об этом сообщили очевидцы.
«В Сургуте неадекват выбежал из дома на проезжую часть и остановил красный кроссовер. Сначала обнаженный парень залез на крышу автомобиля, затем спустился и сел на переднее пассажирское сиденье», — передает слова очевидцев telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».
По словам людей, сидевшая за рулем женщина начала громко кричать, когда мужчина залез к ней в машину. Она требовала покинуть салон. При этом никто из увидевших эти ситуацию не пришел ей на помощь.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.
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