14 декабря 2023

В Сургуте голый парень залез в проезжающую машину к женщине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парковки перед офисами компании «Сургутнефтегаз». Сургут, парковка во дворе
Неадекватный житель Сургута запрыгнул голый на машину зимой Фото:

В Сургуте (ХМАО) неадекватный голый парень выбежал из дома на дорогу и залез на проезжающую машину, в которой ехала женщина. Об этом сообщили очевидцы.

«В Сургуте неадекват выбежал из дома на проезжую часть и остановил красный кроссовер. Сначала обнаженный парень залез на крышу автомобиля, затем спустился и сел на переднее пассажирское сиденье», — передает слова очевидцев telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».

По словам людей, сидевшая за рулем женщина начала громко кричать, когда мужчина залез к ней в машину. Она требовала покинуть салон. При этом никто из увидевших эти ситуацию не пришел ей на помощь.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) неадекватный голый парень выбежал из дома на дорогу и залез на проезжающую машину, в которой ехала женщина. Об этом сообщили очевидцы. «В Сургуте неадекват выбежал из дома на проезжую часть и остановил красный кроссовер. Сначала обнаженный парень залез на крышу автомобиля, затем спустился и сел на переднее пассажирское сиденье», — передает слова очевидцев telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ». По словам людей, сидевшая за рулем женщина начала громко кричать, когда мужчина залез к ней в машину. Она требовала покинуть салон. При этом никто из увидевших эти ситуацию не пришел ей на помощь. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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