Baza: в Калуге группа подростков месяцами избивала мигрантов

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Виды города. Курган, подростки, каникулы, школьники, пацаны, парни
Группа подростков из Калуги месяцами избивала мигрантов Фото:

В Калуге 10 подростков назначали свидания мигрантам, а после избивали их и снимали происходящее на камеру. Все они были задержаны.

«Если мужчина соглашался и приходил, то на месте его уже ждали несколько человек, которые жестоко избивали его, а видео с избиением выкладывали в сеть», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что за полгода было совершено не менее восьми нападений, а среди пострадавших оказались граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении.

По данным канала, все участники задержаны, на них возбудили уголовные дела о статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Кроме того, во время обысков у подростков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символику «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в России).

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В Калуге 10 подростков назначали свидания мигрантам, а после избивали их и снимали происходящее на камеру. Все они были задержаны. «Если мужчина соглашался и приходил, то на месте его уже ждали несколько человек, которые жестоко избивали его, а видео с избиением выкладывали в сеть», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что за полгода было совершено не менее восьми нападений, а среди пострадавших оказались граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении. По данным канала, все участники задержаны, на них возбудили уголовные дела о статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Кроме того, во время обысков у подростков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символику «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в России).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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