Baza: в Калуге группа подростков месяцами избивала мигрантов

15 декабря 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Группа подростков из Калуги месяцами избивала мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Калуге 10 подростков назначали свидания мигрантам, а после избивали их и снимали происходящее на камеру. Все они были задержаны. «Если мужчина соглашался и приходил, то на месте его уже ждали несколько человек, которые жестоко избивали его, а видео с избиением выкладывали в сеть», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что за полгода было совершено не менее восьми нападений, а среди пострадавших оказались граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении. По данным канала, все участники задержаны, на них возбудили уголовные дела о статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Кроме того, во время обысков у подростков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символику «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в России).

В Калуге 10 подростков назначали свидания мигрантам, а после избивали их и снимали происходящее на камеру. Все они были задержаны. «Если мужчина соглашался и приходил, то на месте его уже ждали несколько человек, которые жестоко избивали его, а видео с избиением выкладывали в сеть», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что за полгода было совершено не менее восьми нападений, а среди пострадавших оказались граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении. По данным канала, все участники задержаны, на них возбудили уголовные дела о статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Кроме того, во время обысков у подростков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символику «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в России).