«Бани Космос» обвинили екатеринбургских строителей в пожаре

15 декабря 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Генеральный директор «Бани Космос» считает, что к пожару привела неосторожность строителей Фото: Размик Закарян © URA.RU Утром 15 декабря в Екатеринбурге вспыхнул пожар в бане, которая находится в здании «Космоса» и принадлежит частным лицам. Представители «Бани Космос» рассказали URA.RU, что, по их мнению, привело к пожару. «Мы хотели сделать проект бани „Космос“ значимым для жителей и гостей Екатеринбурга. Но некомпетентность со стороны строителей перечеркнула жизнь этого проекта. Слава богу, никто из людей не пострадал», — заявила генеральный директор «Бани Космос» Оксана Жуйкова. В ходе ремонтных работ строители допустили техническую ошибку при контакте с деревом, в результате чего произошло задымление. В настоящий момент руководство проекта и команда проводят работу над ошибками, дополнительно проверяют безопасность. Ведутся работы по восстановлению внутреннего дизайна помещений. Сроки открытия бань будут зависеть от продолжительности восстановительных и согласовательных работ.

Утром 15 декабря в Екатеринбурге вспыхнул пожар в бане, которая находится в здании «Космоса» и принадлежит частным лицам. Представители «Бани Космос» рассказали URA.RU, что, по их мнению, привело к пожару. «Мы хотели сделать проект бани „Космос“ значимым для жителей и гостей Екатеринбурга. Но некомпетентность со стороны строителей перечеркнула жизнь этого проекта. Слава богу, никто из людей не пострадал», — заявила генеральный директор «Бани Космос» Оксана Жуйкова. В ходе ремонтных работ строители допустили техническую ошибку при контакте с деревом, в результате чего произошло задымление. В настоящий момент руководство проекта и команда проводят работу над ошибками, дополнительно проверяют безопасность. Ведутся работы по восстановлению внутреннего дизайна помещений. Сроки открытия бань будут зависеть от продолжительности восстановительных и согласовательных работ.