«Бани Космос» обвинили екатеринбургских строителей в пожаре

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Бистро "Неизвестный". Екатеринбург, камин, огонь
Генеральный директор «Бани Космос» считает, что к пожару привела неосторожность строителей Фото:

Утром 15 декабря в Екатеринбурге вспыхнул пожар в бане, которая находится в здании «Космоса» и принадлежит частным лицам. Представители «Бани Космос» рассказали URA.RU, что, по их мнению, привело к пожару.

«Мы хотели сделать проект бани „Космос“ значимым для жителей и гостей Екатеринбурга. Но некомпетентность со стороны строителей перечеркнула жизнь этого проекта. Слава богу, никто из людей не пострадал», — заявила генеральный директор «Бани Космос» Оксана Жуйкова. В ходе ремонтных работ строители допустили техническую ошибку при контакте с деревом, в результате чего произошло задымление.

В настоящий момент руководство проекта и команда проводят работу над ошибками, дополнительно проверяют безопасность. Ведутся работы по восстановлению внутреннего дизайна помещений. Сроки открытия бань будут зависеть от продолжительности восстановительных и согласовательных работ.

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Утром 15 декабря в Екатеринбурге вспыхнул пожар в бане, которая находится в здании «Космоса» и принадлежит частным лицам. Представители «Бани Космос» рассказали URA.RU, что, по их мнению, привело к пожару. «Мы хотели сделать проект бани „Космос“ значимым для жителей и гостей Екатеринбурга. Но некомпетентность со стороны строителей перечеркнула жизнь этого проекта. Слава богу, никто из людей не пострадал», — заявила генеральный директор «Бани Космос» Оксана Жуйкова. В ходе ремонтных работ строители допустили техническую ошибку при контакте с деревом, в результате чего произошло задымление. В настоящий момент руководство проекта и команда проводят работу над ошибками, дополнительно проверяют безопасность. Ведутся работы по восстановлению внутреннего дизайна помещений. Сроки открытия бань будут зависеть от продолжительности восстановительных и согласовательных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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